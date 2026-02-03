Trump’tan İran Açıklamaları: Görüşmeler Devam Ediyor

trump-tan-iran-aciklamalari-gorusmeler-devam-ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran’a ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, “İran’la görüşüyoruz. Anlaşmaya varabilirsek iyi olur. Eğer anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak” dedi. Ayrıca, “İran’a doğru giden büyük gemilerimiz var. İran’la görüşmeler sürüyor, nasıl sonuçlanacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

İRAN İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

ABD merkezli haber platformu Axios’un ilettiği bilgilere göre, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile nükleer anlaşma için 6 Şubat’ta Türkiye’de bir araya gelmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Erakçi, diplomasiye dönük isteklerini dile getirirken, görüşmelerin saygı çerçevesinde olması gerektiğine vurgu yaptı. Erakçi ve Witkoff, İsrail ile İran arasında yaklaşık 12 gün süren çatışmalar öncesinde de bir araya gelmiş ve İran’ın nükleer programı üzerine müzakerelerde bulunmuştu.

İSRAİL SALDIRILARI GÖRÜŞMELERİ ETKİLEDİ

İran ile ABD arasındaki görüşmeler, İsrail’in 13 Haziran 2025 tarihinde başlattığı askeri saldırılar sonrası sona ermişti. Bu süreçte, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırılar ve Trump’ın bu konuda İran’ın nükleer kapasitesinin yok edildiğine dair ifadeleri dikkat çekti. Erakçi ile Witkoff’un yapacağı olası görüşmenin ana gündem maddesinin nükleer mesele olması bekleniyor. Bunun yanı sıra, İsrail’in İran’ın füze kabiliyetini de müzakere sürecine dâhil etmek istediği aktarılıyor.

