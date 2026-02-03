Hindistan Rusya’dan Petrol Alımını Durdurdu

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN HİNDİSTAN’A PETROL VE TİCARET VURGUSU

ABD Başkanı, Hindistan’ın Rusya’dan petrol teminini durdurduğunu ve gümrük vergisinin yüzde 18’e düşeceğini açıkladı. Başkan, Hindistan Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmede ikili ticaret, gümrük vergileri ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığını belirten Trump, “(Modi) Rusya’dan petrol alımını durdurmayı ve ABD ile muhtemelen Venezuela’dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti.” dedi.

Hindistan’ın petrol alımını durdurmasının Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlanmasına katkı sağlayacağını ifade eden Trump, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, dostluk ilişkilerinden dolayı ABD’nin Hindistan’a uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 25’ten yüzde 18’e çekme kararı aldığını bildirdi.

HİNDİSTAN’DAN ABD’YE TİCARET TEKLİFİ

Trump, Hindistan’ın ABD’ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indireceğini de ifade etti. Hindistan’ın ABD’den 500 milyar dolar değerinde enerji, teknoloji, tarım, kömür ve birçok farklı kategoride ürün alımını taahhüt ettiğini aktardı. Bu durum, iki ülke arasındaki ticaretin daha da güçleneceğini gösteriyor.