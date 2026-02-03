Hindistan Rusya’dan Petrol Alımını Durdurdu

hindistan-rusya-dan-petrol-alimini-durdurdu

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN HİNDİSTAN’A PETROL VE TİCARET VURGUSU

ABD Başkanı, Hindistan’ın Rusya’dan petrol teminini durdurduğunu ve gümrük vergisinin yüzde 18’e düşeceğini açıkladı. Başkan, Hindistan Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmede ikili ticaret, gümrük vergileri ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığını belirten Trump, “(Modi) Rusya’dan petrol alımını durdurmayı ve ABD ile muhtemelen Venezuela’dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti.” dedi.

Hindistan’ın petrol alımını durdurmasının Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlanmasına katkı sağlayacağını ifade eden Trump, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, dostluk ilişkilerinden dolayı ABD’nin Hindistan’a uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 25’ten yüzde 18’e çekme kararı aldığını bildirdi.

HİNDİSTAN’DAN ABD’YE TİCARET TEKLİFİ

Trump, Hindistan’ın ABD’ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indireceğini de ifade etti. Hindistan’ın ABD’den 500 milyar dolar değerinde enerji, teknoloji, tarım, kömür ve birçok farklı kategoride ürün alımını taahhüt ettiğini aktardı. Bu durum, iki ülke arasındaki ticaretin daha da güçleneceğini gösteriyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Juventus’ta İki Oyuncu Kırmızı Kartla Ayrıldı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, stoper Daniele Rugani ve sağ bek Joao Mario'yu kadrodan çıkardı.
Gündem

Ev Ve İş Yeri Kira Zam Oranı Açıklandı

Ocak enflasyon verilerine dayanarak, şubat ayındaki kira artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlendi; bu, ev ve iş yerleri için geçerli tavan oranıdır.
Gündem

Ocak Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 oranında yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu, bu verileri kamuoyuna duyurdu.
Gündem

Motorin Zamları İptal Edildi Yeni Fiyatlar Açıklandı

Orta Doğu'daki gerilimin düşmesiyle motorine yönelik planlanan zam iptal edildi, ancak bu gece yarısından itibaren 20 kuruşluk bir artış uygulanacak.
Gündem

İran Cumhurbaşkanı Müzakere İçin Talimat Verdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmelere başlamak üzere Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye direktif verdiğini açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.