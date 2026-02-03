Çorum’da Cinayet Şüphelisi İtirafıyla Kesik Baş Bulundu

ÇORUM’DA ŞOK EDEN CİNAYET OLAYI

Çorum’un Ulukavak Mahallesi’nde, 76 yaşındaki Ali Osman Kaya’nın parçalanmış cesedinin bulunduğu dere yatağındaki cinayet, şüpheli ifadeleriyle yeni bir boyut kazandı. Kaya’nın kesik başı, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre mesafede, ormanlık alanda keşfedildi.

ŞÜPHELİNİN İTİRAFIYLA ORMANDA KESİK BAŞ BULUNDU

28 Ocak günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Kaya için yakınları kayıp ihbarda bulunmuştu. Kayıp ihbarı üzerine, ilgili ekipler tarafından acil arama çalışmaları başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, adli incelemelerde Kaya’nın en son Çatak Tabiat Parkı çevresinde görüldüğünü tespit etti ve bu bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

CANSIZ BEDENİ ÇÖP POŞETLERİYLE BULUNDU

Yapılan kapsamlı çalışmalarda Kaya’nın parçalanmış cesedi, dere yatağında çöp poşetleri içerisinde bulundu. Ancak cesedin kafa kısmına başlangıçta ulaşılamadı. İlgili birimlerin gözaltına aldığı A.F.K. isimli şüphelinin verdiği ifadeyle arama çalışmaları genişletilmiş, bu doğrultuda kesik baş ormanlık alanda keşfedilmiştir. Olay yeri inceleme ekipleri, buldukları kesik başı, otopsi yapılmak üzere ilgili hastane morguna sevk etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

