Epstein Belgeleri İle Harekete Geçen Londra Polisi Açıklama Yaptı

ABD’DEN YENİ BELGELERİN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ

ABD Adalet Bakanlığı’nın milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili yayımladığı yeni belgelerin ardından, İngiltere’de kamuoyunu etkileyen iddialar üzerine çalışmalar başlatıldı. Londra Metropolitan Polisi, bu belgelerle bağlantılı olarak gerçekleşen “kamu görevinde usulsüzlük” suçlamalarının cezai bir soruşturmayı gerektirip gerektirmediğini inceleyeceğini duyurdu.

LONDRA POLİSİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Londra Metropolitan Polisi Özel Uzmanlık Suçları Birimi yetkilisi Ella Marriott, yaptığı resmi açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgeleri sonrası birçok ihbar aldıklarını belirtti. Marriott, gelen ihbarların cezai soruşturma eşiğini karşılayıp karşılamadığının titiz bir şekilde değerlendirileceğinin altını çizdi.

HER İHBAR TEK TEK İNCELENECEK

Marriott açıklamasında, “Açıklanan belgeler ve medyada yer alan haberlerin ardından, kamu görevinde usulsüzlük iddialarına ilişkin bir dizi ihbar aldık. Bu ihbarların tamamı, soruşturma başlatılması için gerekli cezai eşiği karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek üzere incelenecektir,” ifadelerini kullandı. Yetkili, dosyaların tamamen kapanmadığını vurgulayarak, “Dikkatimizi çeken yeni ve ilgili bilgiler olması halinde bunları değerlendirecek ve uygun görüldüğü takdirde soruşturma başlatacağız,” şeklinde konuştu.

BELGELERDE İNGİLTERE’DEN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER YER ALIYOR

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan milyonlarca sayfalık Epstein belgelerinde, İngiltere’den bazı üst düzey isimlerin de yer aldığı dikkat çekti. Belgelerde öne çıkan isimler arasında, İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi, eski York Dükü Andrew Mountbatten-Windsor ile İngiltere’nin eski Washington Büyükelçisi ve eski bakan Peter Mandelson bulunmaktadır.

UNVANLARI GERİ ALINMIŞTI

Epstein dosyalarıyla bağlantılı iddialar nedeniyle Andrew Mountbatten-Windsor’un York Dükü ve Prens unvanları geri alınmış, Peter Mandelson ise atandığı büyükelçilik görevinden yedi ay sonra uzaklaştırılmıştı. Londra Metropolitan Polisi’nin açıklaması, Epstein belgelerinin uluslararası alandaki etkisinin devam ettiğini gösterirken, İngiltere’de olası yeni soruşturmaların kapısının tamamen kapanmadığını işaret ediyor.