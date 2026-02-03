İran Cumhurbaşkanı Müzakere İçin Talimat Verdi

İran ve ABD arasında artan gerilim, uluslararası ilişkilerde önemli bir endişe kaynağı haline geliyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, bu duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

MÜZAKERE İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Pezeşkiyan, bölgedeki dost ülkelerin ABD Başkanı’nın müzakere önerisine yanıt verilmesi yönündeki çağrılarını dikkate aldıklarını belirtti. “Uygun bir ortamın bulunması, tehditten arındırılmış olması, gayrimeşru ve akıl dışı beklentilerden uzak kalınması şartıyla, izzet, hikmet, maslahat ilkeleri temelinde ve ulusal çıkarlar çerçevesinde adil, hakkaniyetli bir müzakerenin zemininin hazırlanması için Dışişleri Bakanı’na talimat verdim,” ifadeleriyle diplomatik çabalarının altını çizdi.

HAZİRAN 2025’TEN SONRA İLK GÖRÜŞME

Öte yandan, ABD Başkanı’nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile 6 Şubat Cuma günü İstanbul’da olası bir nükleer anlaşmayı ele almak üzere bir araya geleceği belirtildi. İran ile İsrail arasında Haziran 2025’te yaşanan ve 12 gün süren çatışmaların ardından bu görüşme, ABD’li ve İranlı yetkililerin ilk kez birlikte bir araya gelmesi anlamına geliyor.

İRAN DİPLOMASİYE HAZIR

Arakçi, İran’daki devrimin 47. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran’da devrim lideri Ayetullah Humeyni’nin türbesinde yaptığı konuşmada, İran’ın diplomasiye hazır olduğunu vurguladı ve “Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz,” şeklinde ifade etti.

