Tether Yüz Milyonlarca Dolarlık Kripto Varlık Dondurdu

Türkiye’de yasa dışı çevrim içi bahis ve kara para aklama soruşturması çerçevesinde yüz milyonlarca dolarlık kripto varlığa müdahale gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis platformlarına yönelik olarak Veysel Şahin’e ait yaklaşık 460 milyon euro (544 milyon dolar) değerindeki varlığa el konulduğunu açıkladı.

TIH’DE TETHER’İN ROLÜ

Müdahalenin kripto para boyutunda, stablecoin ihraççısı Tether Holdings SA’nın faaliyete geçtiği belirtiliyor. Şirket, Türk yetkililerin talebi üzerine, soruşturmayla bağlantılı kripto paraları dondurdu. Tether’in Genel Müdürü Paolo Ardoino, kolluk kuvvetlerinden gelen bilgiler doğrultusunda, ülke yasalarına uygun hareket ettiklerini ve benzer iş birliklerini dünyanın farklı bölgelerindeki soruşturmalarda da yürüttüklerini ifade etti. Operasyon, Türkiye’deki yer altı bahis ve ödeme ağlarını hedef alan daha geniş kapsamlı bir soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleşti. Bu süreçte toplamda 1 milyar doların üzerinde varlığın el konulduğu bilgisi verildi.

Blok zinciri analiz şirketi Elliptic’in verilerine göre, 2025 sonuna kadar Tether ve Circle gibi stablecoin ihraççılarının toplamda yaklaşık 5 bin 700 kripto cüzdanını kara listeye alması bekleniyor. Bu cüzdanlarda yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde varlık bulunmakta ve bunların yaklaşık dörtte üçü Tether (USDT) bakiyesi olarak kaydedilmekte. Şirket ayrıca, dünya genelinde 62 ülkede yürütülen 1.800’den fazla soruşturmaya destek verdiğini ve suç faaliyetleriyle bağlantılı 3,4 milyar dolarlık USDT’nin dondurulduğunu aktardı. Kripto varlıklar üzerindeki incelemeler ise devam ediyor.

ABD’DE PARA AKLAMA DAVASI

ABD’de geçen ay bir Venezuela vatandaşı hakkında, büyük ölçüde USDT üzerinden gerçekleştirilen 1 milyar dolarlık para aklama suçlamasıyla dava açıldığı belirtildi. Blok zinciri araştırmaları, bazı yüksek tutarlı USDT işlemlerinin yaptırımlardan kaçınma faaliyetleriyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Piyasa verilerine göre, USDT’nin piyasa değeri 2025’in son çeyreğinde 187,3 milyar dolara ulaşacakken, aynı dönemde aylık aktif USDT cüzdan sayısının 24,8 milyona çıktığı, bu rakamın ise stablecoin adreslerinin yaklaşık yüzde 70’ine karşılık geldiği ifade ediliyor. Üç aylık transfer hacmi ise 2,2 milyar işlem ile 4,4 trilyon dolara çıktığı kaydedildi.

TETHER’İN ARTAN MÜDAHALELERİ

Tether açısından bu gelişmeler, küresel kolluk kuvvetleriyle iş birliğinin önemli ölçüde arttığını gösteriyor ve artan varlık dondurma dalgasının son örneği oluyor. Elliptic tarafından Ocak ayında yayımlanan bir rapora göre, Tether ve rakibi Circle Internet Group Inc., 2025 sonu itibarıyla toplamda yaklaşık 2,5 milyar dolar içeren 5.700 civarında cüzdanı kara listeye aldı. Bu sayı, iki yıl önceye göre çok daha yüksek bir seviyede. Dondurma sürecinde bu cüzdanların büyük bir kısmının USDT tuttuğu kaydedildi. Elliptic’in Asya-Pasifik kripto tehdit istihbaratı lideri Arda Akartuna, “Meşru kullanım ve küresel ödeme entegrasyonu hızlanırken, yasa dışı kullanım da arttı ve bu durum ihraççıların daha aktif müdahale etmesine yol açtı” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.