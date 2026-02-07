Muş İl Sağlık Müdürlüğü Şebeke Suyundaki Uygunsuzlukları Açıkladı

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyunda yapılan analizler sonucunda bazı parametrelerin mevzuatta belirlenen sınır değerlerin üzerinde olduğunu açıkladı. Bu durum üzerine son günlerde sosyal medya ve basında çıkan iddialar nedeniyle inceleme sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Açıklamada, Muş merkez içme suyu sisteminin çeşitli noktalarından alınan örneklerin uzman laboratuvarlarda analiz edildiği belirtildi. Elde edilen sonuçların Muş Belediyesi ile paylaşılarak gerekli bilgilendirmelerin ve uyarıların yapıldığı ifade edildi.

KAYNAK TESPİTİ VE TEKNİK İYİLEŞTİRME TALEBİ

Müdürlük, belirlenen uygunsuzluğun kaynağını tespit etmek amacıyla, bakım-onarım ve teknik iyileştirme süreçlerinin belediye tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca, izleme ve denetim faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı.

‘İÇMEYİN, YEMEK YAPMAYIN, DİŞİNİZİ BİLE FIRÇALAMAYIN’

Müdürlük, halk sağlığını koruma amacıyla, uygunsuzluklar giderilene ve analiz sonuçları normale dönene kadar şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama gibi ağızda temas gerektiren amaçlarla doğrudan kullanılmaması gerektiğini açıkladı. Zorunlu hallerde, suyun en az 10 dakika kaynatılıp soğutularak kullanılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kaynatılmamış şebeke suyunun diş fırçalama gibi doğrudan ağızla temas eden işlemlerde kullanılmaması gerektiği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

