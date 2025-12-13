ABD Askerlerine Suriye’de Terör Saldırısı: 3 Ölü

ABD ASKERLERİNE SURİYE’DE SALDIRI: 3 ÖLÜ

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı, Suriye’de gerçekleştirilen saldırıya dair açıklamalarda bulundu. 13 Aralık tarihinde tek başına hareket eden bir DEAŞ militanı tarafından düzenlenen pusuda, 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı yaşamını yitirdi. Olayda 3 asker de yaralanırken, saldırganın çatışma sırasında öldürüldüğü duyuruldu. Açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin, ailelerine haber verildikten sonra kamuoyuna açıklanacağı bilgisi verildi.

SALDIRI SONRASI PENTAGON’DAN AÇIKLAMA

Saldırı sonrası ABD Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamada, 2 Amerikan askerinin ve 1 sivil tercümanın hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralı olduğu belirtildi.

TRUMP: “ÇOK CİDDİ BİR YANIT VERİLECEK”

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili bir açıklamada bulundu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “2 asker ve 1 sivil tercüman olmak üzere 3 ABD’li vatanseverin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aynı şekilde, şu anda durumunun iyi olduğu teyit edilen 3 yaralı askerin de iyileşmesi için dua ediyoruz. Bu, terör örgütü DEAŞ’ın, Suriye’nin çok tehlikeli bir bölgesinde, ABD ve Suriye’ye yönelik bir saldırısıydı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara bu saldırı yüzünden son derece öfkeli ve rahatsız olmuş bir halde. Buna çok ciddi bir yanıt verilecek” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Maryland eyaletinde yapacağı bir Amerikan futbolu maçına gitmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, “DEAŞ’a bir karşılık verilecek mi?” sorusuna “Evet” diye cevap verdi.

UYARIMIZ CİDDİYE ALINMAMIŞTI

Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırının DEAŞ üyelerinden biri tarafından gerçekleştirildiğini ve olayın meydana geldiği sırada uluslararası koalisyon ile Suriye İç Güvenlik güçlerinin ortak saha incelemesi yaptığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin al-Baba, bölgedeki güçlere DEAŞ kaynaklı saldırı girişimlerine dair daha önceden uyarılarda bulunulduğunu, ancak bu uyarılara rağmen önlem alınmadığını belirtti.

TOM BARRACK’TAN KINAMA AÇIKLAMASI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıyı “şiddetle kınadıklarını” vurguladı. Barrack, “Suriye’nin merkezinde ABD-Suriye hükümeti ortak devriyesine yönelik yapılan korkakça terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum. 3 cesur ABD askeri ve sivil personelin kaybını üzüntüyle karşılıyoruz ve saldırıda yaralanan Suriye askerlerinin bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Suriyeli ortaklarımızla birlikte terörizmi yenme kararlılığımızı sürdürüyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.