ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna’ya Barış İstiyor

UKRAYNA’YA FİNANSMAN SAĞLAMAYI SONLANDIRMAK

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna’ya Rusya ile süregelen savaşında finansman sağlamayı durdurmak istediklerini ve bölgede barış aradıklarını belirtti. Vance, Fox News’te katıldığı programda, “Ukrayna’nın savaşını fonlamaktan bıktık. Buna artık barışçıl bir çözüm getirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

AVRUPA’NIN SORUMLULUĞU

Vance, ABD halkının vergilerinin bu savaşa aktarılmasından memnun olmadığını ve Avrupa ülkelerinin bu durumda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi. İngiltere’ye yaptığı ziyarette bu konuyu gündeme getirdiğini kaydeden Vance, “Avrupalılara söylediğimiz şey basitti: Her şeyden önce bu savaş sizin ensenizde, sizin arka kapınızda. Sizin bir adım öne çıkıp daha büyük adımlar atmanız lazım.” ifadelerini kullandı. Vance, Avrupa’nın bu çatışmayı önemsiyorsa savaşı daha doğrudan fonlama konusunda daha istekli olmaları gerektiğini vurguladı.