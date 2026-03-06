Galatasaray Derbiyi Juventus Taktikleriyle Oynamaya Hazır

galatasaray-derbiyi-juventus-taktikleriyle-oynamaya-hazir

Süper Lig’de, Fenerbahçe’nin kaybettiği iki puanla zirve farkını 4’e çıkaran Galatasaray, derbiyi kazanarak pozisyonunu sağlamlaştırmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu kritik karşılaşmada daha önce benimsediği ve üzerinde çalıştığı taktiği uygulamaktan vazgeçmeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, deplasman olmasına rağmen, kontrollü futbol tercih etmeyecek.

JUVENTUS TAKTİĞİYLE DERBİYE HAZIRLANIYOR

Galatasaray, İstanbul’da Juventus’a 5-2 yenilgi tattıran ön alan baskısıyla rakibine karşı etkili olmayı hedefliyor. Avrupa’daki en farklı etkili takımlardan biri olarak gösterilen Galatasaray, bu alanda dikkat çekiyor. Avrupa’nın en iyi 10 liginde ön alanda kazandığı toplardan (13) en çok gol atan takım PSG olurken, Galatasaray (11) onları izliyor.

ÖN ALAN BASKISI İLE RAKİP ANALİZİ

Sarı-kırmızılı ekip, ön alan baskısında Real Madrid ve Barcelona gibi devleri geride bırakıyor. Okan Buruk, maçta merkez orta sahada Mario Lemina, Lucas Torreira ve Gabriel Sara üçlüsüne görev verecek. Kanatlarda ise Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz sahada olacak. Son iki maçta dinlendirilen Roland Sallai ve Yunus Akgün’ün durumu ise sorunsuz. Yunus’un derbide hamle oyuncusu olarak kullanılacağı, Sallai’nin ise Sacha Boey’den forma alması bekleniyor.

