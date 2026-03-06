Britney Spears Gözaltına Alındı: Mahkemeye Çıkacak

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI GÖZALTINA ALINDI

Dünyanın dört bir yanında tanınan şarkıcı Britney Spears’tan hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü sanatçı, 4 Mart Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde gözaltına alındı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA İDDİASI

Spears’ın alkollü bir şekilde araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia ediliyor. Perşembe sabahı serbest bırakılan sanatçının, 4 Mayıs’ta mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

“TALEPLERİ UYGULAYACAK”

Spears’ın temsilcisi, olay hakkında “Mazur görülemez, talihsiz bir olaydı. Britney doğru adımları atacak ve yasalara uyacak. Umarım bu, Britney’in hayatında gerçekleşmesi gereken geç kalmış değişimin ilk adımı olur. Umarım bu zor dönemde ihtiyacı olan yardım ve desteği alabilir” şeklinde açıklama yaptı. Spears’ın oğullarıyla daha fazla zaman geçirdiği, ayrıca Instagram sayfasını kapattığı da gelen bilgiler arasında.