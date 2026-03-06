ABD’den Ukrayna’ya Askeri Yardım Talebi Geldi

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden bir yazılı açıklama yaparak, ABD’nin Orta Doğu’da İran’ın kullanımıyla gündeme gelen “Şahed” model insansız hava araçlarına karşı yürütülen mücadelede Ukrayna’dan destek istediğini ifade etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı, bu talebin ardından gerekli çalışmaların başlatılması için ilgili birimlere talimat verdiğini aktardı.
UZMANLAR GÖREVLENDİRİLEBİLİR
Zelenskiy, açıklamasında, gerekli kaynakların temin edilmesi ve uygun güvenlik koşullarının sağlanması durumunda Ukraynalı uzmanların görevlendirilmesinin mümkün olabileceğini belirtirken, durumun ciddiyetine dikkat çekti.