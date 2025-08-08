ABD Başkanı Trump, Aliyev ve Paşinyan Zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı ağırladı. Oval ofiste gerçekleştirilen anlaşmayla birlikte iki ülke arasındaki çatışmanın sona erdiği duyuruldu. Basın toplantısında Trump, “Tam 35 yıl boyunca savaştılar ve şimdi dost oldular ve uzun süre boyunca dost olacaklar. Ermenistan ve Azerbaycan savaşı sonsuza kadar bitirmeye karar verdi.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, Rusya-Ukrayna konusuyla ilgili olarak, “Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz.” açıklamasını yaptı.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Beyaz Saray’da gerçekleşen bu önemli görüşmede Trump, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi. Trump basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Tam 35 yıl boyunca savaştılar ve şimdi dost oldular. Onları burada ağırlamak benim için onur. Uzun zamandır bunun olmasını bekliyorduk. Yıllardır acı çekiyorlar. Bu savaşın sonucunu görüyoruz. Biden denedi ama başaramadı. Şimdi bu anlaşma ile barışı getirmekte başarılı olduk. Oval ofiste imzaları attık.” Trump ayrıca, “Ermenistan ve Azerbaycan tüm savaşı sonsuza kadar bitirmeye karar verdi.” dedi.

ALIYEV’DEN TEŞEKKÜR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, basın toplantısında Trump’a teşekkür ederek, “ABD Başkanı tarafından davet edilmek büyük bir onur. İkili ilişkilerimizde tarih yazdık. Stratejik ortaklığa giriyoruz. Azerbaycan üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığı için teşekkür ediyoruz.” dedi. Ayrıca, “Bugün Kafkaslar’da barışı tesis ediyoruz. Bir sürü başkan oturdu bu koltukta ancak bugün bu savaşı burada sonlandırdık.” şeklinde konuştu.

Beyaz Saray’DAN YENİ BİR AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Washington’da imzalanacak anlaşmanın bir “barış için yol haritası” olacağını belirtti. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, telekonferans aracılığıyla yaptığı açıklamada, imzalanacak anlaşmanın iki ülkenin ABD ile olan siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin derinleşmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Kelly, ayrıca, “Anlaştıkları yol haritası her iki ülkeye ve Güney Kafkasya bölgesine fayda sağlayacak işbirliğine dayalı bir gelecek inşa edecek.” dedi.

ANLAŞMANIN KAPSAMI

Taraflar arasında hâlâ tam mutabakata varılamayan hususlardan biri de Zengezur Koridoru’nun açılması. Azerbaycan, bu ulaşım hattının açılması konusunda kontrollerin olmamasını talep ederken, Ermenistan bu hattın kendi mevzuatı çerçevesinde işletilmesi gerektiğini savunuyor. Aliyev, “Bizim Azerbaycan’dan Azerbaycan’a (Nahçıvan) engelsiz ve güvenli geçiş hakkımız sağlanmalıdır.” diyerek durumu netleştirdi.