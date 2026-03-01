Fenerbahçe’de Sakatlık Kabusu Süngerlendi: Nene Antalyaspor Maçında Yok

Yoğun fikstür ve peş peşe gelen sakatlıklarla mücadele eden Fenerbahçe’ye bir kötü haber daha düştü.

NENE ANTALYASPOR MAÇINA KATILAMAYACAK

Nottingham Forest ile oynanan maçta yaşadığı darbe sonucu sakatlanan Dorgeles Nene’nin ağrılarının devam ettiği bildiriliyor. Malili futbolcunun Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada yer alması beklenmiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, Nottingham maçından sonraki açıklamasında Nene’nin daha önce kasık bölgesinde sorunlar yaşadığını hatırlatarak, son maçta hissettiği ağrının darbe kaynaklı olduğunu belirtmişti.