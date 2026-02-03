ABD Başkanı Trump: Hindistan’ın Rusya’dan Petrol Alımını Durdurduğunu Duyurdu

abd-baskani-trump-hindistan-in-rusya-dan-petrol-alimini-durdurdugunu-duyurdu

ABD’DEN HİNDİSTAN’A PETROL ÖNERİSİ

ABD Başkanı, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını durdurduğunu ve buna ek olarak gümrük vergisini yüzde 18’e indireceğini duyurdu.

Başkan, Hindistan Başbakanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair sosyal medya hesabından bilgi verdi. İkili ticaret, gümrük vergileri ve bölgesel meseleleri tartıştıklarını açıklayan Başkan, “Modi, Rusya’dan petrol alımını durdurmayı ve ABD ile muhtemelen Venezuela’dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti.” şeklinde ifadeler kullandı. Hindistan’ın Moskova’dan petrol alımını durdurmasının, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesine yardımcı olacağını vurgulayan Başkan, bu durumu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

ABD’DEN GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİMİ

Ayrıca, Başkan, Hindistan’a olan dostluk ve saygısından dolayı ABD’nin Hindistan’a uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 25’ten yüzde 18’e düşüreceğini açıkladı.

Başkan, Hindistan’ın ise buna karşılık olarak ABD’ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indirmeyi taahhüt ettiğini dile getirdi. Ayrıca, Hindistan’ın ABD’den 500 milyar dolar değerinde enerji, teknoloji, tarım, kömür ve diğer birçok kategoride mal alacağını da sözlerine ekledi.

