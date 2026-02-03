Savannah Guthrie’nin Annesi Nancy Guthrie Kaçırıldı

Savannah Guthrie’nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie kayboldu. Guthrie’nin, 2026 Kış Olimpiyatları yayınları için İtalya’ya gitmesi beklenirken, Arizona’nın Tucson kentinde yürütülen arama çalışmalarına katıldığı bildirildi. Yetkililer, Nancy Guthrie’nin kaybolmasıyla ilgili olarak kaçırılma olasılığını araştırırken evin “olası bir suç mahalli” olarak değerlendirildiğini açıkladı.

NBC’DEN KAPSAMLI YARDIM

NBC, sevilen sunucusu için tüm imkanlarını seferber etti. Guthrie’nin birlikte sunduğu Today programının sunucuları, kaybolan kadının ihbar hattı numarasını hem televizyon hem de sosyal medya aracılığıyla sık sık paylaştı. Tom Llamas, pazartesi gecesi sunduğu NBC Nightly News programında bu kayıp vakasıyla açıldığı sırada, “Bu hikaye haber merkezimiz için fazlasıyla kişisel.” şeklinde ifade etti. Llamas, şeriften aldığı bilgi gereği Nancy Guthrie’nin “gece yarısı yatağından, iradesi dışında kaçırılmış olabileceğini” aktardı.

OLİMPİYAT YAYINLARI TEHLİKEDE

NBC’de 19 yıldır çalışan Savannah Guthrie, 2011 yılında “Today” programına katılmış ve bir yıl sonra ana sunuculardan biri olarak görev almaya başlamıştı. Yıllar boyunca çeşitli önemli yayında görev üstlenmiş olan Guthrie, bu hafta Cuma günü Milano’daki San Siro Stadyumu’nda spor yorumcusu Terry Gannon ile birlikte Olimpiyat açılış törenini sunması planlanıyordu. Ancak bir NBC yetkilisi, Guthrie’nin bu yayında yer almayacağını duyurdu. Ayrıca, normalde ana sunucu olan Mike Tirico’nun Super Bowl için Kaliforniya’da bulunacağı sebebiyle, Guthrie’nin ilk gece prime time yayınını sunması bekleniyordu.

YAŞANAN TRAJEDİ

Aileye yakın bir NBC yapımcısı, Guthrie’nin annesinin kaybolduğu haberini aldığı anı “hayatının en kötü telefonu” olarak değerlendirdi. Pima County yetkilileri, Nancy Guthrie’nin evinin aile üyeleri tarafından arandığını; sonuç alınamayınca pazar günü öğle saatlerinde 911’e kayıp ihbarı yapıldığını belirtti. Savannah Guthrie’nin derhal Tucson’a uçtuğu ve şeriflik ofisiyle ile kendi güvenlik ekibiyle sürekli temas halinde olduğu belirtildi.

ANNELERİNİN HATIRASI

Guthrie, geçtiğimiz sonbaharda “Today” programında Tucson’daki köklerinden bahsederken kendisini “çölün kızı” olarak tanımlamıştı. Bu programda annesi Nancy ile yerel bir restoranda yemek yiyen Guthrie, annesinin Tucson’u “havası, yaşam kalitesi ve sakinliğiyle harika” sözleriyle anlattığını aktarmıştı. Savannah Guthrie, pazartesi günü ailesi adına yaptığı açıklamada emniyet güçlerine teşekkür ederek, “Odağımız sevgili annemizin sağ salim bulunması.” ifadelerini kullandı.