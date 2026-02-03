Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 2026 Verileri Açıklandı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2026 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre de aynı oranda yüzde 2,67 artış kaydetti. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,17, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 25,39 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK ARTIŞ

İmalat sanayi ürünlerinde yıllık artış, yüzde 27,10 olarak belirlendi. Sanayinin dört farklı sektöründe yıllık değişimler; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,97, imalatta yüzde 27,10, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 25,94 ve su temininde yüzde 37,21 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarında ise yıllık değişim oranları; ara mallarında yüzde 25,69, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,07, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,44, enerjide yüzde 22,14 ve sermaye mallarında yüzde 29,24 olarak kaydedildi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK DEĞİŞİM

Aylık bazda ise Yİ-ÜFE, imalat sektöründe yüzde 3,24 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığında yine aylık bir artış söz konusu oldu ve oran yüzde 2,84 olarak saptandı. Ancak elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,57 azalış gerçekleşirken, su temininde yüzde 2,02 artış görüldü. Ana sanayi gruplarındaki aylık değişimler ise ara mallarında yüzde 2,96, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,02, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,16 artış, enerjide yüzde 1,69 azalış ve sermaye mallarında yüzde 2,82 artış olarak belirlendi.