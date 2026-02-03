Bahçeli’den Erken Seçim Uyarısı: Siyasi Ahmaklık Değerlendirmesi

SİYASİ ARENADA HAREKETLİLİK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. İç ve dış siyasete dair dikkat çekici mesajlar veren Bahçeli, gündem oluşturan ifadeler kullandı.

İDDİALARA NET CEVAP

Bahçeli’nin konuşmasında, son günlerde CHP tarafından sıkça gündeme getirilen erken seçim talepleri de yer aldı. “CHP Genel Başkanı’nın erken seçim çağrısı tam bir siyasi ahmaklıktır” diyerek bu iddiaları sert bir dille eleştirdi.

HEZEYAN GİBİ SÖZLER

Devlet Bahçeli, CHP Milletvekili Özgür Özel’e yönelik sert tepkisini de dile getirdi. “Özgür Özel’in Suriye açıklaması hezeyandır. Sayın Özel, zırvayı bırak. Konuşmanın seni komik durumlara düşürdüğünü anla” ifadeleriyle Özel’e yüklendi. Ayrıca Suriye’nin toprak bütünlüğü meselesini gündeme getirerek “Uykularının kaçtığını itiraf et” dedi. Bahçeli, erken seçim konusunun Türkiye’nin gündeminde olmadığını tekrarlayarak, “Seçim kapısını arala dese de bizim aralayacağımız Türkiye ve Türkiye Yüzyılının cümle kapısıdır” diye konuştu.

SİYASİ AKIL DIŞI DURUMLAR

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın erken seçim talebine yanıt verirken “Başka kapısından medet ummak CHP’nin dileği olsa da bunun peşinden gitmesi siyasi akıl dışıdır” diyerek duruma netlik kazandırdı. Seçim günü geldiğinde, çeşitli yapılarının Türkiye’ye neler yaptığını göstereceklerini belirtti. “İstismarcı, kumarcı, komisyoncu, yolsuzluk çetesine Türkiye’nin kaç bucak olduğunu muhakkak gösterecek” şeklinde mesaj verdi.

