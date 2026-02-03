Kredi Kartı Limitlerinde Yeni Dönem Başlıyor

Bankalara YENİ KREDİ KARTI LİMİTLERİ İÇİN SÜRE VERİLDİ

BDDK’nın ocak sonunda aldığı kararlar sonrası, bankalara yeni kredi kartı limitleri belirlemek için 15 Şubat’a kadar süre tanındı. Bu süreçte, yani limit düşürmeleri gerçekleştirilirken, her bireye ait tüm kartların toplam limitleri esas alınacak. BDDK’nın kararına göre, kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde 2025 yılı sonuna kadar olan harcamalar dikkate alınacak.

ÖNCEMLİ OLAN TÜM KREDİ KARTLARININ TOPLAMI

İlk limit azaltma döneminde, limiti 400 bin liraya kadar olan kartlar göz önünde bulundurulmayacak. Yani 400 bin lira limiti bulunan bir kart sahibinin limiti devam edecek. Ancak bu durumda, kişinin sahip olduğu tüm kredi kartlarının toplam limiti 400 bin lira olması gerekiyor. BDDK’nın ifadesinde “Karar tarihi itibarıyla kart çıkaran kuruluşlardan temin edilen toplam kredi kartı limiti 400 bin lira” belirtisi ile bu doğrultuda bir düzenleme yapılması gerektiği vurgulanıyor. Eğer bir kişi, iki veya daha fazla bankadan toplamda 600 bin lira kredi kartı limitine sahipse, 400 bin liralık sınırın aşıldığı ortaya çıkıyor ve bu kişi, 400 bin liralık istisna maddesinden faydalanamayacak. Kredi kartlarının toplam limiti 400 bin liranın altında olan müşterilerin limiti ise düşmeyecek. Ancak, 400 bin lirayı aşan kartların limitlerinde bir düşüş olabilme ihtimali bulunuyor.

400 BİN LİRA LİMİT İSTİSNASI NASIL UYGULANACAK?

BDDK’nın kararında, 400 bin lira ve altındaki kart limitleri konusunda istisnalar mevcut. Bankaların, 15 Şubat’a kadar gerçekleştirilecek limit azaltma çalışmaları neticesinde, bir kişiye ait kredi kartlarının yeni limitleri oluşacak. Eğer bu limitler, tüm bankalardan alınan kredi kartlarının toplamı 400 bin lira ya da altında bir rakamsa, 15 Şubat sonrasında 400 bin liraya kadar limiti artırabilmek mümkün olacak. Bunun için müşterinin aylık veya yıllık ortalama geliri ise dikkate alınmayacak. Örneğin, bir kart sahibi 15 Şubat sonrasında toplam kart limitini 300 bin liraya düşürürse, 400 bin lira sınırına kadar limit artırma talep edebilir ve bu talep için gelir durumu yeniden göz önünde bulundurulmayacak.

400 BİN LİRA ÜSTÜ LİMİTLİ KARTLARDA ETKİLER

15 Şubat itibarıyla limiti 400 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında da limit azaltmaları gerçekleşebilecek. Örneğin, kredi kartı limiti 450 bin lira olan bir kişinin, 2025 yılı içinde toplam 200 bin lira harcama yapması durumunda, kullanılabilir limiti yıllık ortalamaya dayalı olarak 250 bin lira sayılacak ve bu tutarın yarısı kadar bir indirim uygulanacak. Sonuç olarak, 450 bin lira limiti 2026 yılı için 125 bin lira düşürülerek 325 bin lira olacak. Bu kişi, bankasından 400 bin liraya kadar limit artırma talebinde bulunabilecek. Diğer bir örnekte, 600 bin liralık limiti olan bir kartta 2025 boyunca 400 bin lira harcama yapılırsa, kalan boştaki 200 bin liranın yüzde 50’si olan 100 bin lira silinerek kredi kartının toplam limiti 500 bin lira olarak düzenlenecek. Gelir evrakları konusunda bir ayrıma gidilmeyecek ve yıl sonuna kadar gelir belgeleri talep edilecek.

YENİ KART BAŞVURULARI İÇİN KURALLARDA DEĞİŞİM

BDDK’nın kararında, 2026 yılından itibaren yeni kredi kartı limitlerinde bazı belirgin kurallar uygulanacağı ifade ediliyor. Buna göre, yeni kredi kartı başvurularında ilk yıl yalnızca maaşın iki katı limit tanımlanacakken, ikinci yıl itibarıyla bu oran maksimum gelirin dört katı olarak belirlenecek. Bankalar, limit hesaplamasında müşterinin net aylık gelirini göz önünde bulundurmak zorunda. Bununla birlikte, az önce belirtilen kriterlere göre daha önce kart sahibi olanlar için düzenli ödeme ve sosyal durumlarına bakılarak özel limit belirleme yetkisi devam edecek. BDDK, bütün kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar gözden geçirilmesini talep ediyor ve gelir durumuyla uyumlu hale getirilmesini istiyor. Bankalar, bu sürecin uygulanmasında müşterilerinin net aylık gelirleri, daha önceki kredi kartı kullanım geçmişleri, kredi notları ve mevcut kredi borçları gibi unsurları değerlendirerek limitleri belirliyor veya mevcut limitleri artırıyor. Bu uygulama süregeldiği sürece, bankalar kredi kartı limitlerini belirlemeye devam edecek.