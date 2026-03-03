ABD Başkanı Trump’tan İran Açıklamaları: Müzakere Reddedildi

abd-baskani-trump-tan-iran-aciklamalari-muzakere-reddedildi

ABD-İSRAİL, İRAN ÇATIŞMALARI SÜRÜYOR

İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bu süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor. Trump, yaptığı videolu açıklamada İran’ın müzakere talebinde bulunduğunu, ancak bu teklifi reddettiklerini belirtti. Trump’ın açıklamaları arasında “YÜZLERCE HEDEFİ VURDUK” ifadesi dikkat çekti. Son 36 saat içinde ABD ve müttefikleri, şimdiye kadar görülmemiş en büyük ve karmaşık askeri operasyonu başlattı. Trump, “Kimse daha önce buna benzer bir şey görmedi. İran’daki Devrim Muhafızları ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere yüzlerce hedefi vurdum” dedi.

Hedeflerin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili olarak, Trump “HAMANEY ÖLDÜ, ASKERİ KOMUTA KADEMESİ YOK EDİLDİ” dedi. Az önce bildirilenlere göre, dokuz gemi ve denizcilik binaları dakikalar içinde etkisizleştirildi. İran’ın eski dini lideri Hamaney’in öldüğünü belirten Trump, İran halkının sokaklarda kutlama yaptığını ifade etti. “Tüm askeri komuta kademesi yok edildi” açıklamasını ekledi.

“TÜM OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR”

Trump, şu an muharebe operasyonlarının tüm gücüyle sürdüğünü vurgulayarak, “Bütün hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Çok güçlü hedeflerimiz var” dedi. Ülkesinin stratejisi hakkında bilgi verirken, “Gelecek günlerde daha fazlası yaşanabilir, fakat bu olayların yaşanmaması için gereken her şeyi yapacağız” ifadesini kullandı. Ayrıca, CENTCOM’un operasyon sırasında üç ABD askeri personelinin hayatını kaybettiğini bildirdiğini belirtti.

“AMERİKA GÜÇLÜ VE ZENGİNDİR”

Trump, konuşmasına devam ederek, “MAALESFES DAHA FAZLA KAYIP VERECEĞİZ” ifadesini kullandı. Ülkenin en büyük fedakarlıkları yapan gerçek Amerikan vatanseverleri için yas tuttuklarını belirtti. “Amerika onların ölümlerinin intikamını alacak” açıklamasıyla, teröristlere karşı zafer kazanacaklarını vurguladı.

“İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ”

Trump, İran’ın nükleer silah edinmesinin her Amerikalı için büyük bir tehdit teşkil edeceğini; “Uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlara sahip bir İran rejimi, büyük bir tehlike oluşturacak ve buna izin veremeyiz” dedi. “Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın gördüğü en güçlü orduya sahiptir” açıklamasıyla, orduyu yeniden inşa ettiklerini ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Dubai Saldırıları Altın Fiyatlarını Tırmandırıyor

İran'ın Dubai'ye yönelik saldırıları ve geciken altın taşımacılığı, altın fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Uzmanlar, Dubai Havaalanı'nın stratejik önemine dikkat çekiyor.
Gündem

Türk Telekom ve Nokia’dan 5G Teknolojisi Hamlesi

Türkiye, 5G gelişiminde önemli bir adım attı; Türk Telekom ve Nokia, düşük gecikme ile yüksek hız sunan L4S teknolojisini tanıttı. Bu, dijital dönüşümü destekleyecek.
Gündem

Mavi İz Projesiyle Deniz Kirliliğine Sanatsal Çözüm

Marmara Denizi'nde hayalet ağlar ve atıklarla mücadele amacıyla başlatılan "Mavi İz" projesi, deniz temizliğini sanatla birleştiren çok paydaşlı bir farkındalık oluşturuyor.
Gündem

Fatmanur Öğretmenin Katledilmesi Üzerine Erdoğan Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy'de hayatını kaybeden Fatmanur Öğretmen'in faalisiyle ilgili olarak, gereken hukuki süreçlerin işletileceğini belirtti.
Gündem

İran’ın Riyad Hedeflerine Saldırısı Cristiano Ronaldo’yu Harekete Geçirdi

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'daki güvenlik kaygıları sebebiyle özel uçağıyla bölgeden ayrıldı. Al-Nassr oyuncusu, yaşanan olaylar sonrası ülkeden çıkış yaptı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.