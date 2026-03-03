ABD Başkanı Trump’tan İran Açıklamaları: Müzakere Reddedildi

ABD-İSRAİL, İRAN ÇATIŞMALARI SÜRÜYOR

İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bu süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor. Trump, yaptığı videolu açıklamada İran’ın müzakere talebinde bulunduğunu, ancak bu teklifi reddettiklerini belirtti. Trump’ın açıklamaları arasında “YÜZLERCE HEDEFİ VURDUK” ifadesi dikkat çekti. Son 36 saat içinde ABD ve müttefikleri, şimdiye kadar görülmemiş en büyük ve karmaşık askeri operasyonu başlattı. Trump, “Kimse daha önce buna benzer bir şey görmedi. İran’daki Devrim Muhafızları ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere yüzlerce hedefi vurdum” dedi.

Hedeflerin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili olarak, Trump “HAMANEY ÖLDÜ, ASKERİ KOMUTA KADEMESİ YOK EDİLDİ” dedi. Az önce bildirilenlere göre, dokuz gemi ve denizcilik binaları dakikalar içinde etkisizleştirildi. İran’ın eski dini lideri Hamaney’in öldüğünü belirten Trump, İran halkının sokaklarda kutlama yaptığını ifade etti. “Tüm askeri komuta kademesi yok edildi” açıklamasını ekledi.

“TÜM OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR”

Trump, şu an muharebe operasyonlarının tüm gücüyle sürdüğünü vurgulayarak, “Bütün hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Çok güçlü hedeflerimiz var” dedi. Ülkesinin stratejisi hakkında bilgi verirken, “Gelecek günlerde daha fazlası yaşanabilir, fakat bu olayların yaşanmaması için gereken her şeyi yapacağız” ifadesini kullandı. Ayrıca, CENTCOM’un operasyon sırasında üç ABD askeri personelinin hayatını kaybettiğini bildirdiğini belirtti.

“AMERİKA GÜÇLÜ VE ZENGİNDİR”

Trump, konuşmasına devam ederek, “MAALESFES DAHA FAZLA KAYIP VERECEĞİZ” ifadesini kullandı. Ülkenin en büyük fedakarlıkları yapan gerçek Amerikan vatanseverleri için yas tuttuklarını belirtti. “Amerika onların ölümlerinin intikamını alacak” açıklamasıyla, teröristlere karşı zafer kazanacaklarını vurguladı.

“İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ”

Trump, İran’ın nükleer silah edinmesinin her Amerikalı için büyük bir tehdit teşkil edeceğini; “Uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlara sahip bir İran rejimi, büyük bir tehlike oluşturacak ve buna izin veremeyiz” dedi. “Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın gördüğü en güçlü orduya sahiptir” açıklamasıyla, orduyu yeniden inşa ettiklerini ifade etti.