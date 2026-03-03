Dubai Saldırıları Altın Fiyatlarını Tırmandırıyor

Dubai’ye Yönelik Saldırı ve Uçuş İptalleri Altın Fiyatlarını Etkiliyor

Son günlerde, Dubai’ye düzenlenen saldırıların ve iptal edilen uçuşların altın fiyatlarına yansıması üzerine tartışmalar artıyor. İsrail’in ABD desteğiyle İran’a yönelik saldırı düzenlemesi, ardından gelen çatışmalar endişeleri artırırken, bu durum altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. İran’ın Dubai’ye gerçekleştirdiği drone ve füze saldırıları, fiziki altın sevkiyatlarında gecikmeler yaşanmasına yol açtı. Uzmanlar, bu olguların altın fiyatlarının daha da yükselmesine yol açtığını ifade ediyor.

DUBAİ ALTIN SEVKİYATINDA KRİTİK KONUMDA

Altın-Para Piyasaları uzmanı Candaş Atalay, Dubai Uluslararası Havaalanı’nın, “Asya ve Londra piyasalarında altın varlığının sevkinde kullanılan kritik bir merkez” konumunda olduğunu belirtiyor. Atalay, bu durumun altın piyasası üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

GÜZERGAHIN DEĞİŞMESİ EK MALİYET GETİRİR

Yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi veren Atalay, uçuş iptallerinin ardından koronavirüs döneminde yaşanan arz kısıtlarını anımsatarak, Londra, New York ve Asya’daki alıcılar arasında güzergahın yeniden belirlenmesinin ek maliyetler doğurabileceğini belirtiyor.

LOJİSTİK RİSK, FİYATLA BİRLİKTE SEVKİYATI DA ETKİLEDİ

Altının küresel lojistik zinciri, yapısal bir kırılganlık belirtisi gösteriyor. Özellikle talebin yüksek olduğu bir dönemde, jeopolitik riskler bu süreci etkiliyor. Atalay, “Jeopolitik risk artık sadece fiyatları değil, teslimatı da etkiliyor.” şeklinde konuşuyor.

ALTININ LOJİSTİK ZİNCİRİ GÜVENLİK TESTİNDEN GEÇİYOR

Candaş Atalay ayrıca altının güvenlik durumu ile ilgili kritik bir noktaya da temas ederek, “Altın, uzun süredir portföy sigortası olarak görülüyordu. Ancak gelinen noktada, güvenli liman olarak talep gören bu varlığın kendi lojistik zincirinin de güvenlik testinden geçtiği bir döneme girmiş bulunuyoruz.” diyerek, lojistik konusunun önemine vurgu yapıyor.