Türk Telekom ve Nokia’dan 5G Teknolojisi Hamlesi

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, dijital dönüşüm yolculuklarında önemli adımlar attıklarını belirterek, “Türk Telekom olarak güçlü fiber altyapımız ve teknoloji bilgi birikimimizle ülkemizin dijital dönüşümüne ve yakında hayatımıza girecek olan 5G yolculuğuna öncülük ediyoruz. Dijitalleşen dünyada en yeni teknolojileri ülkemizde hayata geçirme vizyonumuzu milli bir sorumluluk olarak görüyor; bu teknolojileri hayatın her alanına entegre etmek amacıyla ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. Nokia ile iş birliği yaparak GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde yeni bir teknolojiyi hayata geçirdiğini duyuran Şahin, Türk Telekom’un 81 ili kapsayan güçlü fiber altyapısı ile daha hızlı ve güvenli 5G hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Yeni nesil L4S teknolojisi sayesinde birçok sektörde ultra düşük gecikme sağlayarak müşteri deneyimini artıracaklarını da sözlerine ekledi.

5G YOLCULUĞUNDA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

Türk Telekom, dijitalleşen dünyanın gelişen teknolojilerini Türkiye’de kullanıcılarla buluşturma amacıyla teknoloji bilgi birikimini çeşitli alanlara aktarmaya devam ediyor. Ulusal ve uluslararası teknoloji şirketleriyle yeni iş birlikleri oluşturan Türk Telekom, 5G’ye geçiş sürecinde teknoloji odaklı atılımlarını hızlandırıyor. Bu kapsamda, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Nokia ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ve Nokia Avrupa Başkan Yardımcısı John Harrington’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Protokol çerçevesinde daha önce Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’nde başarıyla test edilen L4S teknolojisi, kongrede tanıtıldı ve uygulamalı olarak sergilendi.

YENİ TEKNOLOJİ DENEYİMİ

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, yeni teknoloji hakkında yaptığı açıklamada, “Türk Telekom’un 81 ili kapsayan güçlü fiber altyapısı ile daha hızlı ve daha güvenli bir 5G hizmeti sunmayı hedeflerken, yeni L4S teknolojisi ile birçok sektörde ultra düşük gecikme sağlayarak müşteri deneyimini yüksek seviyeye çıkaracağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türk Telekom’un Ar-Ge Merkezi’nde geçen ay başarıyla denediği L4S teknolojisinin VR oyun uygulamalarında 5G şebekesi üzerinden mükemmel bir deneyim sağladığını belirtti. Şahin, Türkiye’yi dijital dönüşüme katkı sağlayacak projelerle buluşturma çabalarının süreceğini vurguladı.

YENİ DENEYİMLER İÇİN HAZIRLANMALIYIZ

Nokia Avrupa Başkan Yardımcısı John Harrington, “L4S teknolojisi, internet üzerinden iletilen veri paketlerinin gecikmesini önemli ölçüde azaltmakta ve gerçek zamanlı uygulamaların geniş ölçekte hayata geçirilmesini mümkün kılan kritik bir teknoloji olarak öne çıkıyor” diyerek Türk Telekom ile uzun yıllardır sürdürdükleri iş birliği kapsamında 5G hizmetlerinin sunulmasıyla abonelere üstün bir deneyim sağlama amacı güttüklerini ifade etti.

VR OYUN DENEYİMİ VE SONUÇLAR

GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde L4S teknolojisi başarıyla sergilendi. Ziyaretçiler, şebeke yoğunluğu yokken VR ortamında profesyonel bir oyunu gecikmesiz oynadı. Sonrasında, baz istasyonu üzerindeki kontrollü bir şebeke yükü oluşturularak gerçek hayatta karşılaşılabilecek gecikme senaryoları simüle edildi. L4S devre dışıyken yoğunluğa bağlı gecikmeler yaşandığı görüldü, ancak L4S devreye alındığında gecikmelerin akıllıca yönetilerek veri akışının hızlandığı gözlemlendi. Bu durum, VR oyun deneyiminin saniyeler içinde yeniden stabil hale gelmesini sağladı. Elde edilen sonuçlar, Türk Telekom’un 5G gücünün L4S teknolojisiyle birleştiğinde kullanıcılara önemli avantajlar sunduğunu gösteriyor. L4S teknolojisi; düşük gecikme ve akıllı trafik yönetimi yetenekleri ile oyun, video konferans, uzaktan eğitim ve daha pek çok alanda kesintisiz ve yüksek performanslı bir deneyim sağlıyor.