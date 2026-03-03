Mavi İz Projesiyle Deniz Kirliliğine Sanatsal Çözüm

Orzax, sağlık alanındaki vizyonunu çevresel sürdürülebilirlikle birleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl “Mavi Gelecek” projesi ile deniz temizliği konusundaki farkındalığı artıran Orzax, bu yıl projeyi genişleterek Adalar Belediyesi, DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) iş birliğiyle “Mavi İz” projesini başlattı. 3 Mart Dünya Omega-3 Günü vesilesiyle hayata geçirilen projede, deniz ekosistemini tehdit eden “hayalet ağların” temizlenmesine odaklanarak somut bir fark yaratılması hedefleniyor. Orzax öncülüğünde hayata geçirilen Mavi İz Projesi, bu yıl hayalet ağların deniz yaşamı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekiyor. Terk edilmiş balıkçı ağları ve diğer atıklar, uzman dalgıçlar tarafından dikkatle çıkarıldı. Gerçekleştirilen bu çalışma, denizlerdeki kirliliğin azaltılmasına katkı sunarken, deniz ekosisteminin maruz kaldığı görünmez tehlikelere de ışık tutuyor.

DENİZ TEMİZLİĞİ İÇİN SANATLA GÜÇLENDİRİLEN BİR PROJE

Mavi İz Projesi kapsamında denizden çıkarılan atıklar, sanatçı Büşra Kölmük tarafından özgün bir sanat eserine dönüştürüldü. Böylece, deniz dibinde gizlice varlığını sürdüren ve ekosisteme zarar veren unsurlar, sanatın gücüyle görünür hale getirildi. Orzax, Omega-3 alanındaki köklü uzmanlığını uluslararası kalite standartları ile pekiştiriyor ve bu bağlamda iş ortağı Golden Omega ile yaptığı iş birlikleri aracılığıyla kalite ve çevresel sorumluluk alanında global farkındalık yaratmayı hedefliyor. Her yıl 3 Mart Dünya Omega-3 Gününde hayata geçirilen Sosyal Sorumluluk Projesiyle deniz temizliğinin, ekolojik denge, temiz çevre ve sağlıklı yaşam döngüsüne olan etkisine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu proje, Orzax’ın sağlıklı yaşam misyonuyla doğrudan ilişkili olarak toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor.

SAĞLIKLI YAŞAMIN TEMEL TAŞI OMEGA-3

Orzax, temiz denizlerin sağlıklı yaşam için önemine dikkat çekerek, “sağlıklı bir insanın ancak sağlıklı bir ekosistemde var olabileceğini” bir kez daha vurguluyor. Sağlıklı bir yaşamın temel öğelerinden biri olan Omega-3’ün ana kaynağı olan denizlerimizin korunması, Orzax’ın “sağlıklı yaşama destek sunma” misyonunun bir parçası olarak önem kazanıyor. Bu yılki etkinlikte uzman dalgıçlar, deniz yaşamı için tehlike oluşturan terk edilmiş balıkçı ağlarını titizlikle çıkardı. Orzax, çevresel vizyonu ile sağlık alanındaki öncülüğünü harmanlayarak bu mücadelesini sürdürüyor.

ÜÇ YILDIR DEVAM EDEN FARKINDALIK YOLCULUĞU

Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, denizlerin korunmasının Omega-3 kaynaklarının sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, “Deniz korunmadan beslenme zinciri, beslenme zinciri korunmadan insan sağlığı korunamaz. Üç yıldır kararlılıkla sürdürdüğümüz 3 Mart Dünya Omega-3 Günü kapsamında hayalet ağlarla mücadeleyi önemli bir sürdürülebilirlik yaklaşımı olarak ele alıyoruz” dedi. Bu sorumlulukla önümüzdeki yıllarda da bu yolculuğun devam edeceğini belirtti.

İŞ BİRLİĞİNDEN GÜÇ ALAN MÜCADELE

Adalar Belediyesi Başkanı Ali Ercan Akpolat, deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği için hayalet ağlarla mücadelenin ertelenemez bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Denizlerimizin ekosistemini korumak için verdiğimiz mücadelede tüm katılımcı kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi. Ayrıca, ekosistemi korumanın yalnızca bir çaba değil, aynı zamanda geleceği korumak adına bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

DENİZLERİMİZİN HAYATI İÇİN KRİTİK BİR ADIM

DenizTemiz Derneği/TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, hayalet ağların deniz biyolojik çeşitliliğini tehdit ettiğinin altını çizerek, “Bu ağlar terk edilmiş olsalar bile denizlerde avlanmaya devam ediyor ve deniz canlılarının yaşam alanlarını yok ediyor,” dedi. Gerçekleştirilen dalışlar sayesinde bu ağların temizlenmesinin ekosistem ve insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını da belirtti.

SANATLA GÜÇLENDİRİLEN FARKINDALIK YARATMA

Projenin sanat boyutunu üstlenen Büşra Kölmük, üretim sürecinde duygusal olarak etkilendiğini ifade ederek çalışmasının temel amacının doğadaki denge ile aile yapısını yansıtmak olduğunu söyledi. Orzax, Omega-3 uzmanlığıyla deniz ekosisteminin korunmasına yönelik uzun vadeli katkılar sunmayı hedeflemeye devam ediyor.