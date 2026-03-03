Bakan Hakan Fidan Medyada Savaş Değerlendirmelerini Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle gerçekleştirdiği iftar programında ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, Türkiye’nin önceliğinin karşılıklı saldırıların sona ermesi ve diplomasiye dönülmesi olduğunu belirtti. İran’ın Türkiye’ye yönelik olası saldırı ihtimali hakkında “Türkiye kendini her zaman korur. Bunun için gerekli iradeye de yeteneğe de sahibiz” şeklinde bir yanıt verdi.

SAVAŞIN BÖLGESEL ETKİLERİ

Bakan Fidan, yaşanan gelişmelerin hem bölgenin geleceğini hem de küresel istikrarı tehdit edebileceğini vurguladı. İran’ın bölgedeki Arap ülkelerindeki ABD üslerini doğrudan hedef almasının, daha büyük bir güvenlik krizine yol açma ihtimalini artırdığını ifade etti. Ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının, dünya finans ve enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara neden olabileceğini belirtti.

GÜVENLİK RİSKLERİ

Mevcut koşullarda en olumsuz senaryonun çatışmanın tırmanarak sürebileceği olduğunu kaydetti. İran’dan doğal gaz akışının kesilmesi veya Körfez ülkelerinden enerji ithalatında aksama yaşanmasının, enerji arz güvenliği açısından ciddi riskler oluşturabileceğini belirtti. “Bizim temel isteğimiz, talebimiz net: Karşılıklı saldırılar bir an önce dursun ve yeniden diplomasiye dönülsün” diye ekledi.

SAVAŞIN SEYRİ VE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

Netanyahu’nun İran tehdidinin ortadan kalkmasını istediğine dikkat çeken Bakan Fidan, bunun için rejim değişikliği hedefinin mevcut olduğunun altını çizdi. Savaşın erken başlayabileceğini ancak Türkiye’nin çabalarıyla bu sürecin geciktirildiğini aktardı. “İran, beklediği cevabı almayacak gibi…” diyerek durumu özetledi.

PKK’NIN ROLÜ VE İTTİFAK GİRİŞİMLERİ

Bakan, bölgede Kürt gruplarının bir araya gelerek ittifak kurma çabalarının gözlemlendiğini ve PKK’nın durumu hakkında sürekli analizler yaptıklarını belirtti. “Terörsüz Türkiye’yle alakalı özellikle şu anda Meclis’te devam eden bir süreç var” diyerek sözlerine devam etti.

GÜVENLİK VE DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER

Gerginliklerin azaltılmasına yönelik uluslararası çabaların sürdüğünü ve “sükûnetin sağlanması ve yeniden bir barış ortamı oluşması için yoğun bir çaba içindeyiz” dedi. İran ile yürütülen çok katmanlı müzakerelerde, savaşı durdurma ve rejim değişikliği hedefleri üzerinde çalışıldığını aktardı.

VATANDAŞLARIN DURUMU

Bakan Fidan, çatışma bölgelerindeki Türk vatandaşlarının güvenliğini yakından izlediklerini ve şu ana kadar yaralanma ya da ölüm olmadığını belirtti. Ayrıca, İran’daki vatandaşların güvenliğinden kaygı duymadıklarını ifade etti. “Çağrı merkezimiz var, Başkonsolosluklarımız, Büyükelçiliklerimiz, 24 saat çalışıyoruz” diye konuştu.

İRAN’DAN GÖÇ DALGASI

İran halkının ülke dışına çıkma girişimlerinin mevcut olmadığını belirten Fidan, “Gerekli imkanlara ve planlamalara sahibiz” diyerek gereken tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Şu an itibarıyla İran’dan herhangi bir göç dalgası beklemediklerini ifade etti.