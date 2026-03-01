ABD Başkanı Trump’tan İran Açıklaması: Savaş Bitirilebilir

Yeni bir gelişme ABD ile İSRAİL arasında, İran’a karşı sürdürülen savaşta yaşandı… İran’a yönelik gerçekleştirilen öncü saldırıda 201 kişi yaşamını yitirirken, 747 kişi ise yaralandı. İran’ın İsrail ve bölgede bulunan ABD üslerine gerçekleştirdiği misilleme saldırıları sürerken, ABD Başkanı yeni bir açıklama yaptı.

İSRAİL BAŞBAKANIYLA UYUMLU YAKLAŞIM

ABD Başkanı, gerçekleşen görüşmede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile konuştuklarını belirterek, “Netanyahu ile iyi bir görüşme yaptık, her konuda aynı görüşteyiz.” şeklinde ifade etti. İki liderin görüşmenin verimli geçtiğini vurgulayarak, gelecekte atılacak adımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

HAREKATTAN ÇIKIŞ STRATEJİLERİ

Başkan Trump, yürütülen harekat için çeşitli stratejilerin bulunduğunu belirtti. “Süreci uzatıp her şeyi kontrol altına alabilirim. Ya da birkaç gün içinde bitirip İranlılara, “Eğer yeniden inşa etmeye başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz,” diyebilirim.” dedi.

İRAN’IN TOPARLANMA SÜRECİ

Trump, saldırıların son derece etkili olduğunu savunarak, İran’ın toparlanma sürecinin birkaç yıla ihtiyaç duyacağını belirtti.