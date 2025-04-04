ABD Borsası Çakıldı: Dolar Tarihi Düşüşte

GÜMRÜK VERİLERİ KARARINA TEPKİLER

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı yeni gümrük verileri kararı, dünya çapında geniş yankı uyandırdı. 185 ülkeyi etkileyen bu karar, ‘yeni ticaret savaşı’ korkularının artmasına neden oldu. Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklama yapan Trump, ABD’nin ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelerin piyasalarda “sert düşüşün beklenebileceğini” dile getirmişti ve bu durum beklenildiği gibi oldu.

ABD BORSASINDA SERT DÜŞÜŞ

New York borsası, Trump’ın açıkladığı tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğine dair endişeler nedeniyle günü sert düşüşle tamamladı.

DOLAR YILIN EN KÖTÜ GÜNÜNÜ GEÇİRDİ

Açıklamaların ardından ABD Doları, yılın en kötü günlerinden birini geçirdi. ABD dolar endeksi 102 seviyesinin altına düştü ve altı ayın en düşük seviyesine gerileyerek, euro/dolar paritesi yüzde 2’ye yakın bir artış gösterdi.

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Brent ham petrol vadeli işlemleri, beklenenden yüksek ABD tarifeleri nedeniyle riskten kaçınma eğilimleriyle öğle saatleri itibarıyla varil başına yaklaşık yüzde 6.5 düşerek 70 dolar seviyelerine geriledi. Amerikan ham petrolü de yüzde 7 düşüşle 66.7 dolara kadar düştü.

TRUMP’TAN İDDİALI AÇIKLAMALAR

Trump, New York borsasının yaşadığı bu sert düşüşü değerlendirerek, “Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak” ifadelerini kullandı. Ekonomiyi ameliyat edilmesi gereken bir hasta ile kıyaslayan Trump, “Hastanın durumu ağırdı. Bir operasyon geçirdi. Patlayan bir ekonomi olacak. Muhteşem olacak” ifadesini kullandı.

YATIRIMLARIN ARTIŞI

Tarifelerin etkisiyle ABD’de üretim yapmak isteyen şirketlerden “ülkeye trilyonlarca dolarlık yatırım” geleceği iddiasında bulunan Trump, “Dünyanın geri kalanı anlaşma yapmanın bir yolunun olup olmadığını görmek istiyor” dedi. Tarife sonrası ülkelerin kendilerini aradığını söyleyen Trump, “Kendimizi sürücü koltuğuna oturtuyoruz. Bu ülkelerden bize bir iyilik yapmalarını isteseydik, ‘hayır’ derlerdi. Şimdi bizim için her şeyi yapacaklar” şeklinde konuştu. Şu anda çok sayıda üretim tesisi inşa edildiğine ve inşaat işlerinin yapıldığına dikkat çekerek tarifelerin “ABD’yi çok zenginleştireceğini” belirtti.

TİCARET SAVAŞI KAYGILARI

Donald Trump, ABD’ye ithal edilen tüm ürünlere büyük gümrük vergileri getiren bir kararnameyi imzaladı. Bu kararname çerçevesinde, birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi planlanıyor ve oranlar yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor. Örneğin, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Çin’e yüzde 34, Vietnam’a yüzde 46 gibi tarifeler öngörülüyor. Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya gibi bazı ülkeler içinse yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağı açıklandı. Ayrıca daha önce duyurulan ve 4 Nisan’da yürürlüğe girmesi planlanan yüzde 25’lik otomobil tarifeleri de detaylandırılacak. Bu durum, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırıyor.