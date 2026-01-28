ABD Büyükelçiliğinden Vize Başvurusuna Yeni Şart

ABD’NİN YENİ SOSYAL MEDYA UYGULAMASI

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, öğrenci, değişim programı ve çalışma vizelerine başvuracak kişilere yönelik dikkat çeken bir uygulama başlattı. Bu yeni uygulama kapsamında, belirli vize türleri için başvuranların sosyal medya hesaplarını “herkese açık” hale getirmeleri istenecek.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI HERKESE AÇIK OLACAK

Büyükelçilikte yapılan açıklamaya göre, F, M ve J tipi vizelerin yanı sıra nitelikli iş gücüne yönelik H-1B vizesi ve bu vize kapsamında yer alan H-4 aile vizeleri için başvuru yapanların, sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını başvuru inceleme süresi boyunca herkese açık tutması zorunlu olacak.

GİRİŞ UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRİLECEK

Yetkililer, uygulamanın kimlik tespiti süreçlerini hızlandırmayı ve ABD’ye giriş uygunluğunun daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini hedeflediğini vurguladı. Bu inceleme sürecinde başvuru sahiplerinin sosyal medya etkinlikleri doğrudan erişilebilir hale gelecek.

VİZE BAŞVURULARINDA YENİ DÜZENLEME

Son yıllarda ABD, vize ve göçmenlik başvurularında sosyal medya denetimini kademeli olarak sıkılaştırdı. Özellikle 2019 yılından itibaren, birçok vize türü için başvuru sahiplerinin sosyal medya kullanıcı adlarını bildirmesi zorunlu hale getirilmişti. Yeni düzenleme, bu uygulamayı bir adım daha ileriye taşıyor; artık sadece hesap bilgilerini vermek yeterli olmayacak, gizli hesaplar kabul edilmeyecek. Başvuru sahiplerinin sosyal medya içeriklerinin doğrudan yetkililere erişilebilir olacağı ifade ediliyor. Bu karar, ABD’de eğitim almak, değişim programlarına katılmak veya çalışma vizesi ile ülkeye gitmeyi planlayan kişiler için yeni bir sürecin başlangıcını simgeliyor.