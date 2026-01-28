ABD Büyükelçiliğinden Vize Başvurusuna Yeni Şart

abd-buyukelciliginden-vize-basvurusuna-yeni-sart

ABD’NİN YENİ SOSYAL MEDYA UYGULAMASI

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, öğrenci, değişim programı ve çalışma vizelerine başvuracak kişilere yönelik dikkat çeken bir uygulama başlattı. Bu yeni uygulama kapsamında, belirli vize türleri için başvuranların sosyal medya hesaplarını “herkese açık” hale getirmeleri istenecek.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI HERKESE AÇIK OLACAK

Büyükelçilikte yapılan açıklamaya göre, F, M ve J tipi vizelerin yanı sıra nitelikli iş gücüne yönelik H-1B vizesi ve bu vize kapsamında yer alan H-4 aile vizeleri için başvuru yapanların, sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını başvuru inceleme süresi boyunca herkese açık tutması zorunlu olacak.

GİRİŞ UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRİLECEK

Yetkililer, uygulamanın kimlik tespiti süreçlerini hızlandırmayı ve ABD’ye giriş uygunluğunun daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini hedeflediğini vurguladı. Bu inceleme sürecinde başvuru sahiplerinin sosyal medya etkinlikleri doğrudan erişilebilir hale gelecek.

VİZE BAŞVURULARINDA YENİ DÜZENLEME

Son yıllarda ABD, vize ve göçmenlik başvurularında sosyal medya denetimini kademeli olarak sıkılaştırdı. Özellikle 2019 yılından itibaren, birçok vize türü için başvuru sahiplerinin sosyal medya kullanıcı adlarını bildirmesi zorunlu hale getirilmişti. Yeni düzenleme, bu uygulamayı bir adım daha ileriye taşıyor; artık sadece hesap bilgilerini vermek yeterli olmayacak, gizli hesaplar kabul edilmeyecek. Başvuru sahiplerinin sosyal medya içeriklerinin doğrudan yetkililere erişilebilir olacağı ifade ediliyor. Bu karar, ABD’de eğitim almak, değişim programlarına katılmak veya çalışma vizesi ile ülkeye gitmeyi planlayan kişiler için yeni bir sürecin başlangıcını simgeliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Aziz İhsan Aktaş Davasında İkinci Duruşma Başladı

Marmara Kapalı Cezaevi'nde 200 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün gerçekleştiriliyor. Sanıklar arasında 7 CHP'li belediye başkanı da yer alıyor.
Gündem

Trabzon’daki Depremin Ardından Bilimsel Uyarılar Geldi

Trabzon açıklarındaki deprem sonrası yer bilimci Osman Bektaş, Karadeniz Fayı'nın aktif olduğunu belirterek bölgenin 6,6 büyüklüğünde bir depreme hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.
Gündem

Tether Altın Rezervleriyle Altın Pazarında Büyüyor

Tether'ın CEO'su Paolo Ardoino, şirketin İsviçre'de Soğuk Savaş döneminde yapılmış bir nükleer sığınakta 140 ton altın bulduğunu açıkladı.
Gündem

Tatil Sepeti Yüzde 100 Hissesi İçin Satıldı

Köklü turizm markası Tatil Sepeti, Tera Yatırım Teknoloji Holding'e 70 milyon euroya satılarak yeni bir aşamaya girdi.
Gündem

Gümüşte 300 Dolar Potansiyeli Masada

Küresel belirsizlikler ve ABD ekonomik riskleri, yatırımcıların gümüşe yönelmesine neden oldu. Analistler, gümüş fiyatlarının üç ay içinde 150 dolara, olağanüstü senaryoda 300 dolara yükselebileceğini öne sürüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.