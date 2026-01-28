Kırmızı Bültenle Aranan 13 Suçlu Türkiye’ye İade Edildi

Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, kırmızı bültenle aranmakta olan 13 kişinin yanı sıra ulusal düzeyde aranan 1 kişinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Bu operasyonlar Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İade edilenler arasında, Çirkinler Organize Suç Örgütü’nün yöneticisi Cihat Altunç’un da yer aldığı kaydedildi. Altunç’un, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yağma”, “kasten yaralama”, “konut dokunulmazlığını ihlal” gibi birçok suçtan uluslararası seviyede arandığı ifade edildi.

İADE EDİLEN ŞÜPHELİLERİN SUÇLARI

Yerlikaya’nın aktardığı bilgiler doğrultusunda, iade edilen şahısların şu suçlardan aranıyor oldukları belirtildi: kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs, yağma, hırsızlık, resmî ve özel belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama.

GÜRCİSTAN’DA YAKALANANLAR

Uluslararası düzeyde Kırmızı Bültenle aranmakta olan S.A. isimli şahıs “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma” suçundan Gürcistan’da, O.R.Y. isimli şahıs “Yağma” suçundan Gürcistan’da, K.İ. isimli şahıs “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan Gürcistan’da, A.A. isimli şahıs “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama” suçlarından Gürcistan’da, K.K. isimli şahıs “Kasten Öldürme, Yağma” suçlarından Gürcistan’da, M.A. isimli şahıs “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma (6 kez), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Gürcistan’da, E.K. isimli şahıs “Hırsızlık, Resmî Belgede Sahtecilik” suçlarından Gürcistan’da, S.Y. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Silahla Tehdit (2 kez), Mala Zarar Verme” suçlarından Gürcistan’da yakalandılar.

ALMANYA, ERMENİSTAN VE KARADAĞ’DA YAKALANANLAR

Ayrıca, M.A.Y. isimli şahıs “Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” ve muhtelif suçlardan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranırken Almanya’da, A.M. isimli şahıs “Kasten Öldürme” suçundan aynı ülkede, D.G. isimli şahıs “Nitelikli Kasten Öldürme, Nitelikli Yağma, Resmî Belgede Sahtecilik” suçlarından Ermenistan’da, H.S.Ç. isimli şahıs “Dolandırıcılık” suçundan Karadağ’da yakalandı. Ayrıca, C.B. isimli şahıs “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Yağma” suçlarından ulusal seviyede Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri gerçekleştirildi.