Galatasaray Pape Gueye Transferinde Son Aşamada

galatasaray-pape-gueye-transferinde-son-asamada

Ara transfer döneminde kadrosuna Noa Lang ve Yaser Asprilla’yı ekleyen Galatasaray, gözünü orta saha takviyesine dikmiş durumda. Bu doğrultuda, Villarreal forması giyen Pape Gueye, kulüp için önemli bir hedef haline geldi.

GALATASARAY, PAPE GUEYE’DE SONA YAKLAŞIYOR

Villarreal ile Pape Gueye’nin transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, transferde önemli ilerlemeler kaydetti. Transfer sürecinde ortaya çıkan gelişmeler, Galatasaray’ın önemli bir yol kat ettiğini gösteriyor.

OYUNCUYLA 4 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

Pape Gueye ile 4 yıllık bir anlaşma sağladığı belirtiliyor. Bu durum, Galatasaray’ın transfer hedeflerinde kaydedilen aşamalardan biri olarak öne çıkıyor.

PAPE GUEYE’İN SEZON KARNESİ

27 yaşındaki Senegalli ön libero, bu sezon boyunca 22 resmi maçta yer aldı ve 1552 dakika sahada kalarak 2 gol ve 1 asist yapmayı başardı. Bu performans, Galatasaray’a katkıda bulunması için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

