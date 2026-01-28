Trabzonspor Ahmed Kutucu Transferinde Beklenen Süreçten Vazgeçti

Yerel futbolcu transferine odaklanan Trabzonspor, Galatasaray’ın kadroda düşünmediği Ahmed Kutucu ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşadı.

AHMED KUTUCU’NUN TRANSFERİ İLERLEME GÖSTEREMEDİ

Trabzonspor’un daha önce Ahmed Kutucu için Galatasaray ile gerçekleştirdiği görüşmelerden herhangi bir olumlu sonuç çıkmamıştı. Bordo-mavililerin futbolcu için yeniden bir girişim yapması beklenirken, yaşanan son gelişmeler bu planların askıya alınmasına neden oldu. Fanatik’in haberine göre, Oulai transferindeki gerginlik nedeniyle Ahmed Kutucu’nun transferi rafa kaldırıldı. Galatasaray’dan ayrılmayı düşünülen Ahmed Kutucu için Trabzonspor’un bu saatten sonra bir adım atması beklenmiyor.