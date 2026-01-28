Jhon Duran Fenerbahçe’de Kalmak İstediğini Bildirdi

FENERBAHÇE’DE JHON DURAN’IN GÜVENİKARARINA DOĞRU

Fenerbahçe’de Jhon Duran’ın geleceği hala merak konusu. Fußballcuyla ilgilenen kulüplerin bulunduğu bilgisi paylaşılsa da, şu ana kadar resmi bir transfer teklifi yapılmış değil. Duran’ın geleceğiyle ilgili kararı ise net bir şekilde belirlendi.

Futbolcunun kulübe, “Fenerbahçe’den ayrılmak istemediğini” ilettiği belirtiliyor. 22 yaşındaki futbolcunun bu gelişmeler ışığında sezon sonuna kadar sarı-lacivertli forma giymesi bekleniyor.

FENERBAHÇE’DE GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Duran, bu sezon başlangıcında transfer olduğu Fenerbahçe’de 21 lig matchına çıkarak, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 32 milyon euro olarak değerlendirilen futbolcunun Fenerbahçe ile olan kiralık anlaşması, sezon sonu itibarıyla sona erecek. Duran, daha önce Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’dan Fenerbahçe’ye kiralanmıştı.