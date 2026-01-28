Jhon Duran Fenerbahçe’de Kalmak İstediğini Bildirdi

jhon-duran-fenerbahce-de-kalmak-istedigini-bildirdi

FENERBAHÇE’DE JHON DURAN’IN GÜVENİKARARINA DOĞRU

Fenerbahçe’de Jhon Duran’ın geleceği hala merak konusu. Fußballcuyla ilgilenen kulüplerin bulunduğu bilgisi paylaşılsa da, şu ana kadar resmi bir transfer teklifi yapılmış değil. Duran’ın geleceğiyle ilgili kararı ise net bir şekilde belirlendi.

Futbolcunun kulübe, “Fenerbahçe’den ayrılmak istemediğini” ilettiği belirtiliyor. 22 yaşındaki futbolcunun bu gelişmeler ışığında sezon sonuna kadar sarı-lacivertli forma giymesi bekleniyor.

FENERBAHÇE’DE GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Duran, bu sezon başlangıcında transfer olduğu Fenerbahçe’de 21 lig matchına çıkarak, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 32 milyon euro olarak değerlendirilen futbolcunun Fenerbahçe ile olan kiralık anlaşması, sezon sonu itibarıyla sona erecek. Duran, daha önce Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’dan Fenerbahçe’ye kiralanmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray Pape Gueye Transferinde Son Aşamada

Galatasaray, orta saha takviyesi için Pape Gueye ile anlaşmaya oldukça yaklaştı. Villarreal ile yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildi ve oyuncunun 2030'a kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.
Gündem

En-Nesyri Fenerbahçe’de Kalma Kararından Vazgeçmiyor

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin transfer planlarını zorlaştırarak Juventus teklifini geri çevirdi. İstediği şartlardan vazgeçmiyor ve ayrılmak için ısrarcı.
Gündem

Trabzonspor Ahmed Kutucu Transferinde Beklenen Süreçten Vazgeçti

Trabzonspor, gündemindeki Ahmed Kutucu ile ilgili önemli bir karar aldı. Detaylar ve gelişmeler ise merakla bekleniyor.
Gündem

Kırmızı Bültenle Aranan 13 Suçlu Türkiye’ye İade Edildi

İçişleri Bakanı, uluslararası düzeyde aranan 14 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İadeler arasında Çirkinler Organize Suç Örgütü lideri de bulunuyor.
Gündem

Fenerbahçe Chermiti İddiasını Resmen Yalanladı

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Youssef Chermiti'yle ilgili menajer önerisinin bulunduğunu, ancak oyuncuya yönelik bir ilgileri olmadığını duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.