ABD Darphanesi Gümüş Ürün Satışlarını Askıya Aldı

BD DARPHANESİ GÜMÜŞ SATIŞLARINI DURDURDU

ABD’nin resmi darphanesi, gümüş ürünlerin tüm satışlarını askıya aldı. Yapılan resmi açıklamada, gümüş fiyatlarındaki oynaklık sebebiyle ürünlerin uygun bir biçimde fiyatlandırılamadığı ifade edildi. Bu nedenlerden ötürü, gümüş numismatik ürünlerin fiyatları güncellenene kadar geçici olarak satıştan çekildiği bildirildi.

GÜMÜŞ FİYATLARINDAN ETKİLİ KARAR

Açıklamada ayrıca, metal maliyetlerindeki artışa bağlı olarak tüm numismatik ürünlerin fiyatlarında güncellemelerin değerlendirildiği kaydedildi. Özellikle, gümüş fiyatlarındaki ani hareketlerin bu karar üzerindeki etkisi vurgulandı. Fiyatlar yeniden güncellenene kadar bazı ürünlerin ABD Darphanesi’nin satış kanallarında yer almayacağı belirtildi.

FİZİKİ GÜMÜŞ TALEBİ ARTIYOR

Piyasa uzmanları, ABD Darphanesi’nin spekülatif işlemlerden uzak durduğunu ve doğrudan fiziksel gümüş tedarik ettiğini hatırlatıyor. Bu durum, satışların askıya alınmasının, fiziki gümüş talebinin arttığını ve arz tarafında baskı oluştuğunu gösterdiğini öne sürüyor. Uzmanlar, bu tür adımların geçmişte gümüş piyasasında yaşanan arz sıkışmalarının ilk sinyalleri arasında yer aldığına dikkat çekiyor.

GÜNCEL FİYAT VE STOK BİLGİLERİ

Fiyat güncellemelerinin tamamlanmasının ardından müşterilere yeniden bilgi verileceği aktarılırken, en güncel ürün fiyatları ve stok durumunun ABD Darphanesi’nin ürün takvimi üzerinden takip edilebileceği ifade edildi.

GÜMÜŞ FİYATINDA SON DURUM

Gümüşün ons fiyatı, 91,184 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyrediyor. Bunun yanı sıra, 100 dolar senaryosunun hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine yönelik endişeler de gündemde. Yurt içinde ise gram gümüş 126,49 TL ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.