Siber Suç Operasyonlarında 126 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgiler paylaştı. Bu çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerinin siber suçlarla mücadele şubeleri tarafından yürütüldü.

126 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonlar sonucunda Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt olmak üzere toplam 16 ilde düzenlenen baskınlarda 126 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 41’inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 16’sının ise tutuklandığını açıklayan Yerlikaya, diğer şüphelilerin üzerinde ise işlemlerin devam ettiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, “Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik” dedi.

SUÇLULARIN YÖNTEMLERİ

Bakan, şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıklarını, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettiklerini, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıklarını ve sosyal medya platformları ile oltalama (phishing) siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıklarını ifade etti. Ayrıca, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konusunda faaliyetlerde bulunduklarının ve vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıklarının tespit edildiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, vatandaşların şüpheli durumlarda hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarını istedi ve operasyonlara katkıda bulunan tüm ekipleri tebrik etti.