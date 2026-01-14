Temassız Ödeme Limitinde Yeni Artış Duyuruldu

Kartlar ve mobil cihazlar aracılığıyla temas gerektirmeden ödeme işlemleri yapılmasına olanak tanıyan temassız ödemelerde, şifresiz işlem limiti 15 Ocak’tan itibaren bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalara ilettiği yazıda, bu güncellemenin 1 Temmuz 2024’te yeni bir artış sonrası gerçekleştiğini belirtti.

YENİ DÜZENLEMEYLE SINIR ARTILIYOR

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 15 Ocak’tan itibaren geçerli olacağı ve bu limitin 2 bin 500 lira olarak belirlendiği kaydedildi. Birçok ülkeyle karşılaştırıldığında, bu limitin nasıl değişkenlik gösterdiği dikkat çekiyor.

DÜNYADA FARKLI SINIRLAR BELİRLENİYOR

Temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limitleri dünya genelinde farklılık gösteriyor. Örneğin, İngiltere’de bu limit 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya’da ise 50 avro olarak uygulanıyor. ABD’de ise bu konuda bir standart mevcut değil ve bankalar kendi limitlerini belirliyor.