Gazze’deki Can Kaybı 71 Bin 439’a Ulaştı

İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkes sonrası Gazze Şeridi’nde yeni saldırılar ve enkaza yönelik çalışmalar neticesinde can kayıpları artış gösteriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki hastanelere son 24 saat içerisinde 15 kişinin cesedinin getirildiğini duyurdu.

ATEŞKESTEN BU YANA 449 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, getirilen cenazelerin 13’ünün daha önceki saldırılar sonucu yıkılan binaların enkazından çıkarıldığı ve 2’sinin ise ateşkes ihlali sonucu düzenlenen yeni saldırılarda yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca, 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 449’a ulaştığı, enkaz altından çıkarılanların sayısının 710 ve yaralı sayısının ise bin 246 olduğu ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 439’A ÇIKTI

7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının 71 bin 439’a yükseldiği kaydedilirken, yaralı sayısının ise 171 bin 324’e ulaştığı bildirildi.

ŞİDDETLİ FIRTINA CAN ALIYOR

Bölgedeki fırtınayla ilgili bir başka açıklamada, fırtına nedeniyle bir binanın çöktüğü ve bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Fırtına dolayısıyla binaların yıkılması sonucu şimdiye dek hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e yükseldiği aktarıldı.