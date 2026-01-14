Marmaris’te Tadilattaki 5 Katlı Apart Otel Çöktü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, tadilat halinde bulunan 5 katlı bir apart otel çöktü. Olay anında otelde kimsenin olmadığı bildirildi.
TADİLATTAKİ APART OTEL ÇÖKTÜ
Armutalan Mahallesi’nde bulunan apart otel, saat 13.30 civarında çökmeye başladı. Olayın ardından bölgeye itfaiye, polis, emniyet, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çökme esnasında otelde kimsenin olmadığı bilgisi alındı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Çöken yapının arka kısmında yer alan başka bir apart, güvenlik tedbirleri çerçevesinde tahliye edilerek önlem alındı. Olayla ilgili detaylı inceleme süreci başlatıldı.