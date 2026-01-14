Standart Altının Kilogram Fiyatı Yeniden Yükseldi

BORSADA ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı dün 6 milyon 405 bin liradan kapanmıştı. Bugün ise kilogram fiyatı, 6 milyon 500 bin liraya yükselmiş durumda.

DÜŞÜK VE YÜKSEK FİYAT DEĞERLERİ

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı, en düşük 6 milyon 465 bin lira seviyesine düşerken, en yüksek 6 milyon 506 bin 985 lira seviyesini gördü.

İŞLEM HACMİ DETAYLARI

KMKTP’de altın piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyar 649 milyon 175 bin 32,28 lira olarak belirlenirken, işlem miktarı 874,61 kilogram oldu. Diğer tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 6 milyar 117 milyon 555 bin 977,87 lira olarak kaydedildi.

