ABD’de Bayraklar Yarıya İndi. Trump Yanlısı Aktivist Öldürüldü

CHARLIE KIRK’ÜN ÖLÜMÜ İÇİN YAS

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Trump yanlısı düşünceleriyle tanınan siyasi aktivist Charlie Kirk, bir üniversite etkinliğinde vurularak öldürüldü. Kirk’ün ölümü üzerine ülke genelinde bir yas süreci başladı. Bu olay, 11 Eylül 2001’de yaşanan terör saldırılarının yıldönümü ile çakıştığı için, bayraklar yarıya indirildi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Beyaz Saray ve federal binalarda gerçekleştirilen bu uygulama, hem Kirk’ün ailesine duyulan saygı hem de 11 Eylül’de kaybedilenlerin anısına bir nezaket göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, bayrakların yarıya indirilmesinin Amerikan toplumu için anma ve saygı ifadesi açısından son derece önemli olduğunu ifade ediyor.

ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

11 Eylül anmaları kapsamında, ülke genelinde çeşitli etkinlikler ve törenlerin düzenlenmesi planlanıyor. Bu etkinlikler, hem Charlie Kirk’ün hatırasını yaşatmak hem de terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla gerçekleştiriliyor.