Galatasaray CEV Kupası Şampiyonu Oldu

Avrupa’nın kadın voleybolundaki önemli organizasyonlarından biri olan CEV Kupası’nın finalinde temsilcimiz Galatasaray, İtalya’nın Reale Mutua Fenera takımıyla mücadele etti.

GALATASARAY FİNALİ KAZANDI

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda gerçekleşen bu kritik karşılaşmayı 3-1’lik skorla kazanan taraf sarı-kırmızılı takım oldu. İlk maçı İtalya’da 3-2’lik sonuçla kazanan Galatasaray, bu galibiyetle birlikte CEV Kupası’nda şampiyonluğu elde etti.

İLK SETİ KAYBETTİ, SONRAKİLERİ KAZANDI

Karşılaşmanın ilk setinde kafa kafaya bir mücadele yaşandı ve deplasman ekibi seti 27-25’lik skorla kazandı. Temsilcimiz, ikinci seti 25-22’lik skorla alarak durumu eşitledi. Üçüncü seti kendi lehine 25-18’lik skorla geçerek öne geçti. Son seti de aynı skorla kazanarak karşılaşmayı 3-1’lik sonuçla tamamladı ve Voleybol Kadınlar CEV Kupası’nı müzesine götürdü.

TARİHİ BAŞARI!

Alberto Bigarelli yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibini 3-2 yenerek önemli bir avantaj sağlamıştı. İki maçta da galip gelerek tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanan Galatasaray, 2009-2010 sezonunda CEV Challenge Kupası’nda üçüncülük yaşamış, CEV Kupası’nda ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikincilik elde etmişti.

