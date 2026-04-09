Atletico Madrid Barcelona Karşısında Zafere Ulaştı

Barcelona ile Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

ATLETICO MADRİD ZİRVEDE

Nou Camp’ta gerçekleşen maçta konuk ekip Atletico Madrid, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin 44. dakikasında Barcelona, Cubarsi’nin kırmızı kart görmesiyle dezavantaja düştü ve 10 kişi kaldı. Bu gelişmenin hemen ardından sahneye çıkan Julian Alvarez, frikikten attığı müthiş golle Atletico Madrid’i 1-0 öne taşıdı ve takımları soyunma odasına bu sonuçla girdi.

BARCELONA’YA GOL ŞOKU

İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, baskısını arttırmasına rağmen gol bulmayı başaramadı. Maçta 60. dakikada oyuna giren Sörloth, farkı 2’ye çıkaran gole imza atarak skoru 2-0 yaptı.

RÖVANŞ GÜNÜ BELİRLENDİ

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yapılacak rövanş maçı 16 Nisan Perşembe günü Madrid’de gerçekleşecek.

İLK 11’LER

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Yamal, Olmo, Rashford, Lewandowski.

Atletico Madrid: Musso, Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Simeone, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann, Alvarez.