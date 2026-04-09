Icardi İle Galatasaray’ın Veda Süreci Konuşuldu

icardi-ile-galatasaray-in-veda-sureci-konusuldu

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasının erteleme karşılaşmasında lider Galatasaray’ı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 3-1 kazanırken, Nihat Kahveci maç sonrası dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

“ICARDI YÜZDE 99 GİTTİ”

Kahveci, Icardi’nin ilk 11’de yer almadığı anlarda yaşananları değerlendirerek, “Icardi’yi ilk 11’de görmediğimiz an ben şunu düşündüm: ‘seneye yoksun, elveda’ denildiğini düşünüyorum. Osimhen yokken, sahada Icardi olmuyorsa, ‘teşekkür ediyoruz, buraya kadar’ denildi diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Kahveci, oyuncunun ruh halinin bu süreçte çok önemli olduğunu belirterek, “Kulübedeki halleri biraz da ona olan sevgiyi azalttı. Bence yüzde 99 sene sonu gitti. Galatasaray’dan bir Icardi geçti. Giderken de hakkını teslim ederek veda edilmeli. Hani biz bazen kötü vedalar ediyoruz ya… Icardi iyi bir vedayı hak ediyor” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY MAÇI ÇOK İYİ ANALİZ ETTİ”

Kahveci, Galatasaray’ın maçtaki performansını da değerlendirerek, “Galatasaray maçı çok iyi analiz etti. Sane ilk yarıda iyi oynadı. Barış Alper’in kafa golünde kestiği top özellikle… Barış Alper yine üzerine düşeni yaptı forvet hattında. İkinci yarıdaki Galatasaray, kornerden gol attı o kadar, onun dışında hiçbir şey yok. Ama sonuçta Göztepe gibi bir deplasmandan 3 puanla dönüyorsun” dedi.

