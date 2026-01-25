ABD’de Dondurucu Hava Dalgası Tehlikesi Bekleniyor

Hava tahmin raporlarına göre, gelecek hafta sonu bazı eyaletlerde sıcaklıkların -45 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Uzmanlar, dondurucu rüzgarlarla birleşecek olan bu ekstrem soğukların, açık alanlarda kalan bireyler için “hayati risk” oluşturabileceğini belirtiyor. Yaklaşık 172 milyon Amerikalının, dondurucu hava dalgasının doğrudan etkisi altına gireceği açıklanıyor.

MARKETLERDE YOĞUNLUK

Fırtına uyarılarının ardından New York, New Jersey ve çevresindeki eyaletlerdeki vatandaşlar, marketlere koşarak gerekli malzemeleri temin etmeye çalıştı. Olası bir lojistik krizi önlemek amacıyla önlem alan halk, ekmek, su, konserve ve bebek maması gibi temel gıdalara yoğun bir şekilde yöneldi ve bu ürünler kısa sürede tükendi. Bunun yanı sıra, enerji hatlarında meydana gelebilecek büyük kesintilere karşı da hazırlıklar yapılıyor; pil, battaniye, mum ve taşınabilir ısıtıcı gibi ürünlerin satışlarında ciddi bir artış gözlemlendi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Hava koşullarının ciddiyeti doğrultusunda 10’dan fazla eyalette Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Kuzey bölgelerinde kar kalınlığının yarım metreyi geçmesi beklenirken, Teksas ve Virginia gibi sert kış koşullarına pek alışık olmayan güney eyaletlerinde buzlu yollar ulaşımı ciddi şekilde aksatıyor.