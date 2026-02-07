Türkiye-Çin İşbirliğinde Yeni Ufuklar Açıldı

Türkiye-Çin İş Konferansı İstanbul’da Yapıldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi tarafından İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen 3. Türkiye-Çin İş Konferansı, Bakan Bolat’ın katılımıyla düzenlendi. Konferansta, 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı’nın tanıtımının yanı sıra DEİK, CCPIT, TÜSİAD ve diğer işbirlikleri hakkında anlaşmalar imzalandı. Bakan Bolat, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılına vurgu yaparak, bu etkinlik ve fuarın iki ülke ilişkilerine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Hedef, Ekonomik İlişkileri Güçlendirmek

Bakan Bolat, konferans öncesi Çin heyetiyle ikili ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi konularında görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Karşılıklı yapılacak hususları, beklentileri konuşarak verimli bir toplantı gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu. Dünya ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Bolat, “Dünya ticaretinin karşılaştığı zorluklar herkesçe biliniyor” dedi.

Büyüme Tahminleri ve Ticaretin Önemi

Uluslararası Para Fonu verilerine göre, geçen yıl dünya ekonomisinin yüzde 3,2 büyüdüğünü ifade eden Bolat, bu yıl için yüzde 3,1 büyüme tahmini yapıldığını kaydetti. Geçen yıl dünya ticaretinde yüzde 2,5’lik bir büyüme gerçekleştiğini, bu yıl ise yalnızca yüzde 0,6’lık bir artış beklediklerini belirten Bolat, “Dünya halklarının ekonomik refahının artması için ticarete ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Verileri ve Yapısal Dönüşüm

Bakan Bolat, Türkiye’nin geçen yıl 1,5 trilyon dolarlık milli gelire ulaştığını ve kişi başına düşen milli gelirin yaklaşık 18 bin doları aştığını aktardı. Türkiye-Çin ilişkilerinin ticaret hacminin geçen yıl 53 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bolat, Çin lehine olan dış ticaret açığını kapatma yönünde yapısal dönüşümler önerdiklerini duyurdu.

Yatırım Fırsatları

Türkiye’de 1419 Çin firması ve Türkiye’den Çin’e 1465 Türk firmasının bulunduğunu belirten Bolat, iki ülke arasındaki yatırım ilişkilerinin önemini vurguladı. Ayrıca, finans, enerji ve hizmetler alanında önemli yatırım fırsatları bulunduğunu söyledi. 425 bin Çin vatandaşının geçen yıl Türkiye’yi ziyaret ettiğini aktaran Bolat, bu ziyaretlerin ekonomik ilişkilere katkıda bulunacağını belirtti.

Kuşak ve Yol Projesi

Konferansa katılan DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Çin mobilizasyonlarının uzun bir geçmişe dayandığını ifade ederek, Kuşak ve Yol Projesi’nin iki ülke arasındaki işbirlikleri için önemli bir alan olduğunu kaydetti. Olpak, “Çin, Kuşak ve Yol Projesi’ni değerlendirirken bu projeyi birlikte fırsat barındıran bir alan olarak görmek gerekiyor.” dedi.

Sürdürülebilir İşbirlikleri

TÜSİAD Başkanı Ozan Diren de konferansın önemine değinerek, iki ülke arasındaki yükselen işbirliği fırsatlarının kullanılmasının gerekliliğini vurguladı. Diren, özellikle uzun vadeli sürdürülebilir işbirliklerinin ön plana çıkması ve üretim ile yatırımların karşılıklı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Çin’in Türkiye ile İlişkileri

Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Jiang Xuebin, etkinliğin Türkiye-Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Tek taraflı korumacılığa dikkat çeken Xuebin, “Ülkeler kapalı duruma geri dönememelidir.” görüşünü paylaştı.

Gelecek Projeksiyonları

Çin İhracat-İthalat Bankası Başkan Yardımcısı Wang Kang, Türkiye’nin Çin için önemli bir yatırım destinasyonu olduğunu ve bu doğrultuda ekonomik ilişkilere büyük önem verdiklerini ifade etti. Altyapı, enerji ve dijital ekonomi gibi alanlarda işbirliklerinin artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sonuç Olarak

Konferansa katılan isimler, Türkiye ve Çin arasındaki ticaretin güçlenmesi için çeşitli stratejiler belirlenmesi gerektiğine, iki tarafın da kazanacağı işbirliklerinin önemine ve kültürel bağlantıların artmasına dair görüş alışverişinde bulundu.