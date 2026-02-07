Arakçi: ABD Saldırırsa Üslerini Hedef Alırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar’ın başkenti Doha’da bir televizyon kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Arakçi, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen bombardımanların İran’ın nükleer kapasitesini etkileyemediğini öne sürdü ve nükleer programın devam edeceğine yönelik kararlılık mesajı verdi. “Uranyum zenginleştirme faaliyeti devam etmeli, bu bizim hakkımızdır. Ancak zenginleştirme oranı konusunda bir anlaşmaya hazırız” şeklinde konuştu.

ABD İLE GÖRÜŞMELER

ABD ile Umman’da yürütülen dolaylı müzakereleri ‘iyi bir başlangıç’ olarak değerlendiren Arakçi, fakat iki ülke arasındaki güven probleminin aşılması için zaman gerektiğini belirtti. “Müzakereler tehdit ve baskı atmosferinden uzak bir zeminde yürütülmeli” açıklamasında bulundu.

SAVUNMA KAPASİTE TAVİZLERİ YOK

Savunma kapasiteleri konusunda taviz vermeyeceklerini vurgulayan Arakçi, “Füzeler asla müzakere konusu değildir. Bu konu tamamen bizim savunmamıza yönelik bir meseledir. Müzakerelerin her türlü tehdit ve baskı atmosferinden uzak bir zeminde yürütülmesi şarttır” ifadelerini kullandı.

ASKERİ MÜDAHALE UYARISI

Olası bir askeri müdahaleye karşı ABD’ye net bir uyarıda bulunan Arakçi, İran’ın karşı stratejisinin sınırlarını da belirtti. ABD’nin doğrudan bir saldırı başlatması halinde, “Washington’un bize saldırması durumunda, ABD topraklarına saldıracak doğrudan bir imkanımız bulunmuyor. Ancak böyle bir durumda, ABD’nin bölgedeki askeri üslerini hedef alırız” dedi.