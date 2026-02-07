Kenan Yıldız Juventus İle Sözleşme Uzattı

kenan-yildiz-juventus-ile-sozlesme-uzatti

Milli süperstar Kenan Yıldız’ın Juventus ile olan bağlantısı güçleniyor. 20 yaşındaki yetenekli futbolcu, kulübüyle olan sözleşmesini 2030 yılına dek uzatma kararı aldı.

YENİ SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Kenan Yıldız, Juventus’tan alacağı 6 milyon euro maaşın yanı sıra çeşitli bonuslarla da ödüllendirilecek. Gelecek sezondan itibaren takımının en çok kazanan oyuncusu olma unvanını elde edecek. Bununla birlikte, 21 yaş altı futbolcular arasında da en yüksek maaşa sahip olma pozisyonunu kazanacak.

KENAN YILDIZ’IN PERFORMANSI

Bu sezon, takımının en kritik oyuncularından biri olan Kenan Yıldız, toplamda 31 maça çıkarak 9 gol ile birlikte 8 asist performansı sergiledi.

