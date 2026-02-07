TFF Kuver Zammı Cezasıyla Gündemdeki Restoran

Devlet tarafından zorunlu bahşiş ve kuver uygulamalarının kaldırılması, restoran fiyatlandırmalarını yeniden tartışma konusu haline getirdi. İki Michelin yıldızına sahip TURK restoranının işletmecisi şef Fatih Tutak, tadım menüsünde yaptığı fiyat artışı ile sosyal medyada geniş bir etki oluşturdu. Bu artışın ardından Ticaret Bakanlığı konuyla alakalı bir açıklama yaparak, zammın “haksız fiyat artışı” olarak değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca, restoran işletmesine 1.860.170 TL tutarında idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Bakanlık, “Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver vb herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir” açıklamasıyla durumu net bir şekilde ifade etti.

BÜYÜK ZAM VİDEOLARA YANSIDI

Restoranın resmi internet sitesindeki rezervasyon bölümüne göre, 14 aşamalı tadım menüsünün kişi başı fiyatı 16.500 TL’ye yükseldi. Menü fiyatlarına KDV’nin dâhil olduğu belirtilirken, rezervasyonun kesinleşmesi için kişi başı 7.500 TL depozito ödenmesi gerekmekte. Depozito için, rezervasyondan itibaren 24 saat içinde ödeme yapılması şartı bulunuyor. Tek masa için minimum 2, maksimum 5 kişilik rezervasyon alındığı belirtildi.

HUKUKİ ADIMLAR ATILDI

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yayımlanan “Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam” başlıklı içerik sonrası resmi hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakanlığın duyurusuna göre, “05.02.2026 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında yapılan paylaşım neticesinde derhal inceleme başlatılmıştır. Bu çerçevede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan söz konusu işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğunda; ‘Servis ücreti uygulamasının sona ermesi ardından daha önce 15.000 TL +% 12 servis olmak üzere toplamda 16.800 TL’ye hizmet verirken, şu an çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarını 16.500 TL olarak güncellediklerini ve bu farkı çalışanlarına ödediklerini’ beyan ettikleri görülmüştür.”

Bu süreçte, restoranın kendi beyanı doğrultusunda elde edilen bilgi ve belgeler Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilecek olup, haksız fiyat artışı tespit edilmesi durumunda 1.860.170 TL idari para cezası uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca, alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin yokluğu ve fiyat değişim tarihinin belirtilmemesi nedeniyle idari işlemler de başlatıldığı kaydedildi. Bakanlık, “Şüphe yok ki! Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver vb herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi Kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir.” şeklinde vurgulanan ifadeleriyle durumu bir kez daha özetledi.