Dijital Sinema Biletleri NFT İle Geleceğe Taşınıyor

Türkiye’nin yenilikçi dijital varlık platformu SAFEbit, sinema ve blokzincir teknolojisini bir araya getiren çarpıcı bir projeye imza attı. Yakın zamanda dikkatleri üzerine çekecek olan “Çatlı” filmi, SAFEbit altyapısıyla oluşturulan AC600 Soulbound NFT sinema bileti ile izleyicilere sunuluyor.

SOULBOUND NFT NEDİR?

AC600 NFT, transfer edilemez yapısıyla tanımlandığı cüzdana kalıcı olarak bağlı kalıyor. Bu yapı sayesinde izleyicilerin film deneyimleri, blokzincir üzerinde doğrulanabilir hale geliyor ve dijital olarak ölümsüzleşiyor. NFT sahipleri, “Çatlı” filmi için Türkiye genelindeki tüm sinemalarda geçerli olan gösterim biletlerine ön satış döneminde erişme hakkı kazanıyor. QR kodlu dijital biletler ise vizyon öncesinde e-posta adreslerine gönderiliyor.

SEKTÖRE ETKİSİ

SAFEbit’in geliştirmiş olduğu bu model, sinema biletini sadece bir giriş belgesi olmaktan çıkararak, koleksiyon değeri taşıyan kişiye özel bir dijital hatıraya dönüştürüyor. Proje, eğlence sektöründe Web3 teknolojilerinin etkin kullanımına yönelik önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

