ABD’de Federal Hükümet Kısmi Olarak Kapatıldı

ABD’DE SİYASİ KRİZ HAKANDE

Ülkede federal kuruluşların büyük bölümüne 30 Ocak saat 00:00’a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasıyla Senato tarafından onaylanan bütçe paketinin yasalaşma süreci tamamlanamadı.

KISMEN KAPANDI

Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarını eylül ayına kadar finanse edecek tasarılar ile İç Güvenlik Bakanlığı için iki haftalık geçici bütçe içeren paket, Senato’dan geçmesine rağmen Temsilciler Meclisinin hafta sonu toplanmayacak olması nedeniyle federal hükümetin kısmen kapanmasına neden oldu.

BÜTÇE 71 OYLA KABUL EDİLDİ

Senato’da gerçekleştirilen oylamada bütçe paketi, 29’a karşı 71 oyla kabul edildi. Tasarıda yapılan değişiklikler sebebiyle bütçe paketi yeniden Temsilciler Meclisine gönderildi. Bütçe paketinin yasalaşması için Temsilciler Meclisi onayı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın imzası gerekiyor. Ancak federal kurumların büyük bir kısmı için harcama yetkisi yerel saatle gece yarısı itibarıyla sona erdi.

KISA SÜREDE SONA ERMESİ BEKLENİYOR

Temsilciler Meclisinin pazartesi günü bütçe paketini ele alması, ardından tasarının Trump’ın imzasına sunulması ve kısmi kapanmanın kısa sürede sona ermesi bekleniyor. Bu kısa süreli kapanmanın federal hizmetlerin büyük bölümünde önemli aksamalara yol açması düşünülmüyor.

GEÇEN YIL TARİHİNİN EN UZUN HÜKÜMET KAPANMASI YAŞANDI

ABD tarihinde daha önce en uzun hükümet kapanması, Kongre’nin 2026 mali yılı başlamadan önce geçici bütçe tasarısını onaylayamaması sonucu 1 Ekim 2025’te yaşanmıştı. Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerini durdurmuş, bu durum taraflar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle ülkenin en uzun süreli kapanmasına yol açmıştı. Federal hükümet, 43 gün kapalı kalmış ve 30 Ocak’a kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı 13 Kasım 2025’te ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak kapanma sona erdirilmişti.