ABD’de Helikopter Kazasında Dört Kişi Hayatını Kaybetti

ABD’DE HELİKOPTER DÜŞÜŞÜ: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arizona eyaletine bağlı Superior kasabasının güneyindeki Telegraph Kanyonu çevresinde meydana gelen helikopter kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Pinal County Şerif Ofisi, kazanın sebebinin helikopterin dağ sırası boyunca yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda olan eğlence amaçlı ip parkur hattına çarpması olarak değerlendirildiğini açıkladı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucunda, 59 yaşındaki pilotun yanı sıra 21 ve 22 yaşlarındaki 3 kadın, toplamda aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Olayın ardından, ilgili kurumlar tarafından kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. Şerif Ofisi, ABD Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ile iş birliği içinde çalışıyor.

