İran’dan ABD Bankalarına Hedef Gösterildi

İran’dan ABD bankalarına misilleme

DÜŞMANIN SALDIRISINA CEVAP

ABD’nin İran’daki iki bankayı hedef almasının ardından, İran’dan ABD bankalarına karşı bir misilleme gerçekleştirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Düşmanın iki İran bankasına yönelik saldırısına karşılık ABD bankalarının şubeleri hedef alındı. Düşman bu eylemi tekrar ederse bölgedeki tüm ABD’ye ait banka şubeleri bizim için meşru hedef olacaktır” ifadelerini kullandı.

CİTİBANK ŞUBELERİNE İHA SALDIRISI

Lübnan merkezli bir televizyon kanalı, ABD’nin önemli bankalarından Citibank’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dubai ile Bahreyn’in başkenti Manama’daki şubelerinin, kimliği belirsiz insansız hava araçları (İHA) tarafından saldırıya uğradığını bildirdi. Kanala verilen bilgiye göre, sabaha karşı gerçekleştirilen saldırıda bu şubelerde yangın meydana geldi. BAE’de dürüm işleyişini sürdüren Citibank, İran’ın bölgedeki finans kuruluşlarına yönelik potansiyel tehditler sonrası güvenlik nedeniyle bir şube dışında tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı almıştı.

İRAN’DA SEPAH BANKASI HEDEF ALINMIŞTI

ABD, 11 Mart tarihinde İran’ın Tahran şehrine yönelik füze saldırısı düzenleyerek İran merkezli Sepah Bankası’na ait dijital güvenlik merkezini hedef almış, saldırı sonrasında Sepah Bank ve Melli Bank’ta sistemlerin çökmesiyle çevrimiçi bankacılık hizmetleri devre dışı kalmıştı. Saldırının akabinde İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Düşman finansal egemenliğimize saldırmıştır. Bu andan itibaren bölgedeki ABD ve müttefiki olan tüm ekonomik merkezler ve bankalar meşru hedefimizdir” denildi.

